نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج القبول جامعة جدة 1443 عمادة القبول والتسجيل النتائج عبر adm.uj.edu.sa في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط نتائج القبول جامعة جدة للعام الدراسي 1443، من أهم الموضوعات على الساحة اليوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2021، الموعد المحدد لإعلان نتائج القبول بجامعة جدة التي سيتم إعلانها إلكترونياً، حيث قامت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة بمراجعة الطلبات المسجلة على بوابة القبول الموحد للجامعات، وتحديد من ينطبق عليه الشروط التي أعلنتها الجامعة في وقت سابق للتمكن من الالتحاق بجامعة جدة، وفي متابعة دقيقة من موقعنا لأخر أخبار هذا الموضوع فإنه سيتم إتاحة النتائج من خلال رابط رسمي حددته جامعة جدة للتسهيل على الطلاب في معرفة النتيجة اليوم، وإليكم هذا الرابط الإلكتروني المباشر نستعرضه خلال السطور التالية.
رابط بوابة القبول جامعة جدة
- الدخول على الموقع الإلكتروني “adm.uj.edu.sa“.
- تسجيل بيانات المتقدم.
- الضغط على الاستعلام عن نتائج القبول.
إعلان نتيجة القبول جامعة جدة 1443
يستطيع الطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بجامعة جدة مختلف التخصصات، التعرف على نتائج القبول المقرر إعلانها اليوم حسب الجدول الزمني المعد مسبقاً، وكل ما على الطالب هو إدخال البيانات المطلوبة عبر الرابط الموضح بعاليه واتباع الخطوات للحصول على النتيجة، وقد وضعت الجامعة شروط محددة للقبول نستعرضها معكم للتذكير.
شروط القبول بجامعة جدة 1443
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية أو أم لابن سعودي.
- يكون من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من داخل المملكة أو خارجها.
- في حال كون المتقدم يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة ضرورة إحضار موافقة من مرجعة بالدراسة.
- بالنسبة للمتقدم من المسار العلمي ضرورة الحصول على اختبار القدرات والتحصيلي.
- يجب الحصول على اختبار القدرات للمسار الإنساني والإداري.
- لا بد أن تكون بيانات المتقدم صحيحة ومطابقة لأصول المستندات.
- المدة المحددة لصلاحية شهادة اختبار القدرات والتحصيلي يحددها المركز الوطني للقياس.
- أن لا يكون المتقدم قد تم فصله من الجامعة أو أي جامعة أخري فصلاً أكاديمياً.
- لا يتم قبول من حصل على شهادة الثانوية العامة منذ أكثر من 5 سنوات.
- الطالب الكفيف المتقدم لجامعة جدة معفي من شرط اختبارات القدرات والتحصيلي.
- لا يتم قبول الطالب الذي سحب ملفه من الجامعة أو أي جهة تعليمية آخري إلا إذا مر 3 أشهر فأكثر قبل بداية الدراسة.
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