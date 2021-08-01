نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط تمويلك بهامش ربح ثابت وأحصل على مبالغ مالية تصل إلى مليون ونصف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة قسط تمويلك بهامش ربح ثابت أحد العروض التمويلية الإسلامية المتاحة لدى بنك سامبا لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر بنك سامبا هذا التمويل بمبالغ مالية كبيرة ، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات المالية للعملاء بكل مرونة ويسر ، سواء كان لشراء سيارة الأحلام أو تجديد أثاث المنزل وغيرها من الاحتياجات ، كما يعمل البنك علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل ، وذلك من خلال سرعة الموافقة على طلب الحصول على المنتج ، بالإضافة إلى سرعة إيداع مبلغ التمويل في الحساب البنكي الخاص بالعميل.

أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي بنك سامبا في المملكة العربية السعودية

يوفر بنك سامبا بالمملكة تمويل شخصي فورى إسلامي مطابق لأحكام الشريعة ، حيث يوفر البنك من خلال هذا المنتج مبالغ مالية كبيرة والتي من شأنها تلبية كافة الاحتياجات المالية والشرائية للأفراد داخل المملكة ، كما يوفر البنك العديد من الإمتيازات للعملاء وذلك عند التقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي المتاح لدي بنك سامبا ، وسوف نستعرض في هذا المقال تلك الإمتيازات التي يقدمها البنك للعملاء عند طلب تمويل بنك سامبا الإسلامي في المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. يتميز تمويل بنك سامبا بهامش ربح ثابت حتي نهاية مدة التمويل. يوفر البنك من خلال هذا المنتج مبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي مليون ونصف ريال سعودي. تمويل بنك سامبا تمويل مبني على صيغة التورق ، حيث يتم ذلك بشراء أو بيع السلع المحلية. يوفر البنك لطالب التمويل الحرية والمرونة الكاملة وذلك لإختيار نوع التمويل المناسب له والذي يتماشى مع الدخل الشهري لطالب التمويل . يمكن لطالب التمويل الحصول على تمويل إضافي من بنك سامبا ، وذلك لتلبية احتياجاته المالية المتزايدة. في حالة وفاة طالب التمويل أو العجز الطبي لاقدر الله ، يقوم البنك بإسقاط حقه في المطالبة بدفع الأقساط الشهرية المتبقية.

رابط التقديم على طلب التمويل الشخصي بهامش ربح ثابت وشروط الاستفادة من المنتج