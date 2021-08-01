” الجمعية العمومية بـ #نادي_الخليج تزكي المهندس علاء الهمل رئيسًا للنادي لأربع سنـوات “

دوت الخليج – ماجد السبع- سيهات

زكت الجمعية العمومية لنادي الخليج المهندس علاء الهمل رئيساً لمجلس إدارة النادي للسنوات الأربع القادمة في الجمعية العمومية و التي عقدت مساء اليوم الثلاثاء في مقر النادي بسيهات.

و حضر الجمعية العمومية سعادة مدير عام مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية الأستاذ موفق السنيد

ومندوبي الوزارة، والأعضاء الذهبيين يتقدمهم الرمزالخلجاوي والعضو الذهبي محمد المطرود بالإضافة إلى الرئيس السابق فوزي الباشا و تم عرض التقرير المالي خلال الاجتماع قبيل إعلان تزكية قائمة الهمل التي كانت وحيدة في انتخابات ⁧‫نادي الخليج‬⁩.

وضمت قائمة المهندس علاء الهمل تواجد العنصر النسائي ممثلًا بكل من سمات السيهاتي و ياسمين الشافعي للقائمة الانتخابية برفقة كل من أمين آل عباس و نادر المطوع ومحمد كحل و علي المحسن و هشام آل أحمد و صادق آل هويدي.