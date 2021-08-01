نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قبول جامعة جدة 1443| استعلم عنها الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج قبول جامعة جدة 1443، حيث أعلنت جامعة جدة في موقعها الرسمي مسبقاً أن إعلان نتائج القبول بالجامعة سيكون يوم 22/12/1442 هجرية، والموافق 1/8/2021 الميلادي، وهنا سوف ننشر لحضراتكم الرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج القبول بجامعة جدة اليوم، وجدير بالذكر هنا أيضا عزيزي القارئ لموقع “ثقفني” أن جامعة جدة تعتبر من أفضل جامعات المملكة العربية السعودية، والواقعة إداريا ضمن منطقة مكة المكرمة حيث الموقع المتميز بالنسبة لجميع مواطني السعودية، هذا بالإضافة إلى أقسامها المتميزة والذي يسعى إليها دوماً الطلاب والطالبات من خريجي الثانوية العامة السعودية.

خطوات الاستعلام عن نتائج قبول جامعة جدة 1443

الاستعلام عن نتائج القبول سيتم اليوم، كما أعلن رئيس الجامعة الدكتور عدنان الحميدان. ويتم الاستعلام عن طريق إجراء الخطوات الرئيسية التالية:

1- الدخول على الموقع الرسمي للجامعة وتسجيل الدخول عبر الرابط.

2- قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة منك كطالب.

3- إدخال رمز التحقق أمامك بعد إدخال كلمة المرور.

4- الضغط على استعلام نتائج القبول، وستظهر جميع النتائج أمامك.

تأكيد القبول بجامعة جدة

أما بالنسبة لإجراءات تأكيد القبول بالجامعة بعد الاستعلام عن النتائج، فجميعها إجراءات سهلة ويسيرة، حيث أعطت الجامعة مهلة 48 ساعة. يتم فيها إرفاق جميع المستندات المطلوبة وإكمال البيانات الناقصة المطلوبة. ثم تأكيد القبول بشكل إلكتروني أيضا مثل طريقة التقديم الأولى تماماً.

ملاحظات هامة وضرورية

لقد نوهت جامعة جدة على موقعها الإلكتروني على عدة ملاحظات هامة وهي:

أولاً: التقديم لا يكون إلا عن طريق موقع الجامعة الرسمي، www.uj.edu.sa ، ومن خلال الموقع يتم الدخول على بوابة القبول adm.uj.edu.sa

التقديم لا يكون إلا عن طريق موقع الجامعة الرسمي، ، ومن خلال الموقع يتم الدخول على بوابة القبول ثانياً: آلية التواصل تكون من خلال خدمة المحادثات الفورية، والمتاحة على بوابة القبول وحساب العمادة الرسمي في موقع تويتر.

النسب الموزونة للقبول

وعند الحديث عن تلك النسب، فإن جامعة جدة حددت ذلك وفقاً للتقسيم الآتي:

أولاً: المسار العلمي

القدرات: 40%.

الثانوية العامة: 30%.

والتحصيلي: 30%.

ثانياً: المسار الإنساني

وقسمت الجامعة هذا المسار كما يلي:

الثانوية العامة: 40%.

القدرات: 60%.

شروط القبول في جامعة جدة

هناك عشر شروط للالتحاق بجامعة جدة العريقة، ولكي تقرأها بالتفصيل وبتأني إليك الرابط الرسمي.

وإليك الصور التوضيحية أيضا من الموقع الرسمي كما يلي.