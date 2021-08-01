نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى دوام الاداريين في المدارس ١٤٤٣ بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى دوام الاداريين في المدارس ١٤٤٣ لقد قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد بداية دوام الإداريين بالمدارس وذلك لجميع من يعمل في وزارة التربية والتعليم ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بتوضيح متى دوام الإداريين في المدارس للعام الدراسي الجديد ١٤٤٣ه‍ والقيام أيضاً بتوضيح بعض الأمور التي تخص العام الدراسي الجديد وذلك تبعاً لتصريح وزارة التربية والتعليم السعودية.

متى دوام الاداريين في المدارس ١٤٤٣

لقد قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن بداية عمل الإداريين في المدارس للعام الدراسي الجديد ١٤٤٣ه‍ وأيضاً بداية عمل لكافة المشرفين والتربويين وأيضاً الكادر التعليمي في كافة مراحل التعليم وبالإضافة إلى منتسبي مكاتب التعليم ولقد تم من كل هذا استثناء المدرسين والمدرسات في المملكة وذلك جاء حسب تصريح وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية وقد تم تحديد معاد العودة على أن يكون يوم الأحد التاسع والعشرون من ذي الحجة ١٤٤٣ه‍ وأيضاً سوف يوافق الثامن من شهر أغسطس (٨/ ٨ /٢٠٢١) ميلادي.

متى موعد عودة العام الدراسي الجديد ١٤٤٣ ه‍

وقد قامت كذلك وزارة التربية والتعليم السعودية بتوضيح موعد بدء الدراسة في السعودية ١٤٤٣ ه‍ حتى يكون بداية يوم الأحد الموافق الواحد والعشرين من شهر محرم لسنة ١٤٤٣ه‍ ( ٢١/ ١/ ١٤٤٣) هجريا والموافق أيضاً يوم التاسع والعشرين من شهر أغسطس لعام ٢٠٢١م ( ٢٩ / ٨ / ٢٠٢١) ميلادي وتم الإعلان عن هذا الموعد عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم السعودية وهذا الموعد هو أخرى ما جاء بعد الكثير من القرارات التي قامت الوزارة بإصدارها.

موعد عودة المعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد ١٤٤٣ ه‍

سوف يتم عودة المعلمين والمعلمات لدوام العام الدراسي الجديد في يوم الأحد الموافق الرابع عشر من شهر محرم هجريا (١٤/ ١/ ١٤٤٣) ه‍ وأيضاً الموافق الثاني والعشرين من شهر أغسطس ميلادي ( ٢٢/ ٨ / ٢٠٢١) م وقد جاء هذا الموعد من قبل ما قامت بإعلانه وزارة التربية والتعليم السعودية وهذا يعني بأن دوام العام الدراسي الجديد للكادر الإداري سوف يبدأ قبل دوام المعلمين والمعلمات بأسبوعين كاملين ودوام المعلمين سوف يبدأ قبل دوام الطلبة بأسبوع واحد فقط.

موعد عودة الطلاب للمدارس للعام الدراسي الجديد ١٤٤٣ ه‍

سوف يتم عودة طلاب المدارس للعام الدراسي الجديد ١٤٤٣ه‍ يوم الأحد الموافق الواحد والعشرين من شهر محرم هجريا (٢١ / ١ / ١٤٤٣) ه‍ والموافق أيضاً الـ 29 من شهر أغسطس ميلاديا (٢٩ / ٨ / ٢٠٢١) م حيث أن العام الدراسي الجديد سوف يضم الكثير من العطلات وهي عطلات نهاية الأسبوع المطولة وأيضاً عطلات نهاية الفصل الدراسي الاول والفصل الدراسي الثاني وذلك بالإضافة إلى عطلة نهاية العام الدراسي حيث أن هذا العام الدراسي الجديد سوف يتم تقسيم هذا العام الدراسي إلى ثلاث فصول دراسية بدلاً من فصلين دراسين وكل هذا جاء بناء على النظام الدراسي الجديد الذي يتم إتباعه في المملكة العربية السعودية لهذا العام.

وفي نهاية مقالنا نكون نكون قد قدمنا لكم متى دوام الاداريين في المدارس ١٤٤٣ وكذلك موعد عودة الطلاب والمعلمين إلى صفوف الدراسة مرة أخرى بالتفصيل.