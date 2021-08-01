نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الأهلي التمويل التأجيري وشروط تمويل السيارات من البنك الأهلي السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة البنك الأهلي التجاري التمويل التأجيري وشروط تمويل السيارات من البنك الأهلي السعودي، البنك الأهلي التجاري السعودي من أعرق البنوك الموجودة بالمملكة العربية السعودية ويرجع تأسيسه لمنتصف القرن الماضي بقرار مباشر من الملك ويمتلك البنك رأس مال كبير ويعتبر من البنوك القوية على مستوى العالم وتوجد له العديد من الفروع كما يعتبر البنك بنكا إسلاميا إذ يعتمد بشكل مباشر في تعاملاته بالتعامل الإسلامي وفق الشريعة الإسلامية.

البنك الأهلي التجاري أحد أكبر البنوك بالمملكة العربية السعودية ويقوم بتقديم خدمات مصرفية ممتازة مثل التمويلات وسداد الديون ودفع الفواتير وعمليات السحب والإيداع وما إلى ذلك من الخدمات المصرفية المتعددة كما تتميز الخدمات بالسهولة في إجراءاتها وسلاسة في التعامل ويمكن للعميل قضاء معظم خدماته عبر الإنترنت لتوفير الجهد والعناء للتوجه لفرع من فروع البنك.

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تمويل تأجيري من البنك الأهلي التجاري

يقدم البنك ميزة التمويل التأجيري للعملاء الراغبين في السيارات أيا ما تريد من نوعها أو سعرها فليس لدى البنك مشكلة وذلك بأن البنك الأهلي التجاري قام بالتعاقد مع الكثير من من وكالات السيارات المشهورة وتعتبر تلك الخدمة خدمة بسيطة من خدمات البنك التمويلية لكل عملاء البنك الكرام في أرجاء المملكة العربية السعودية.

خطوات الطلب للتمويل من البنك الأهلي

يقوم البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية بتقديم التمويلات الخاصة بالسيارات على شكل باقات وكل باقة لها شروط يجب أن تتوفر في العميل من حيث الراتب والوظيفة ودوامه ويختار العميل منها التمويل الذي يرغب به ويمكنك التقديم بمتابعة الخطوات كالآتي:

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يقدم البنك خدمة تمويل السيارات في مقابل فترة سداد طويلة لذا يمكنك شراء السيارة التي ترغب بها أيا كانت بأطول فترة سداد مع تقليل التكاليف الكلية عليك وعدم انتظار فترة طويلة من أجل تجميع ثمن السيارة التي ترغب بها.

عليك أولا بالتوجه للوكيل المعتمد من البنك الأهلي واختيار سيارتك من المعرض الموجود عند الوكيل واختيار المواصفات الملحقة أيضا بالسيارة.

ثم قم بالذهاب لمندوب المبيعات الخاص بالوكيل المعتمد ومعرفة ثمن السيارة بملحقاتها التي وقع اختيارك عليها.

قم بإحضار المستندات والمواصفات الخاصة بالسيارة وبيان سعرها ثم توجه لأحد فروع البنك الأهلي.

بعد تقديم المستندات وبيان السعر ستحصل على موافقة مبدئية لطلب التمويل الخاص بك في دقائق معدودة.

خلال يومين ستكون حصلت على القرار النهائي الخاص بطلب تمويلك عبر رسالة على الهاتف الخاص بك.

يقوم البنك والوكيل المعتمد بالتنسيق بينهما وبين إدارة المرور ثم خلال عشرة أيام ستأتيك رسالة مفادها موعد تسلمك للسيارة التي قمت باختيارها.

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التواصل مع البنك

يمكن للعميل الخاص بالبنك الأهلي أن يتواصل مع البنك مباشرة عبر التوجه لأقرب فرع أو بالاتصال بخدمة العملاء والاستفسار عن كافة البيانات والمعلومات والأوراق المطلوبة ومدة السداد المفروضة لتسديد ثمن التمويل للسيارة والشروط الخاصة بطلب التمويل الخاص بالسيارات ومعرفة أنواع التمويلات أيضا بكافة تفاصيلها.

بمجرد الدخول لصفحة البنك الرسمية واختيار التمويل التأجيري للسيارات ستجد الكثير من العروض على عديد من السيارات مثل السيارة المشهورة الغنية عن التعريف مازدا ويمكنك اختيار أي موديل من السيارة وستجد أن الثمن الشهري للسيارة بسيط جدا 1300 ريال سعودي قيمة قسط السيارة شهريا في حالة عدم تحويل الراتب للبنك مع دفع 10% مقدم أما في حالة تحويل الراتب للبتك فقيمة القسط 1100 ريال سعودي و0% مقدم (لا يوجد مقدم).

تمويل السيارات من بنك الراجحي.

ويكون نظام التمويل التأجيري على نظام القسط فتكون ثم السيارة مجزأ على فترات بدلا من الدفع مرة واحدة وأحيانا كثيرة لا يتوافر الثمن مع العميل فيمكنه التقديم على طلب تمويل إما شخصي أو طلب تمويل تأجيري ويكون بالمقارنة مع تمويلات من بنوك أخرى واختيار أفضل تمويل شخصي أو تمويل تأجيري ثم استيفاء الشروط وبعدها يمكنك التقديم على الطلب بسهولة تامة وسيتم قبوله إن شاء الله.

شرائح التمويل من البنك الأهلي لتمويل السيارات

كما ذكرنا فإن البنك الأهلي يقوم بتمويل السيارات بنظام الشرائح وذلك حسب الحالة الاجتماعية والوظيفية للعميل الخص بالبنك والذي يرغب في التقديم على تمويلات البنك الأهلي للسيارات والشرائح وشروطها كالآتي:

في حالة كان المقدم على طلب التمويل موظفا حكوميا وراتبه محول للبنك الأهلي فيشترط أن يكون أقل دخل هو 2500 ريال سعودي، مدة الخدمة بالعمل لا تقل عن شهر، عمر العميل المقدم على الطلب لا يقل عن 18 عاما والأوراق المطلوبة للتقديم على طلب التمويل سعر السيارة، صورة هوية سارية المفعول خاصة بالعميل، صورة رخصة قيادة سارية المفعول للعميل، خطاب تعريف من جهة العمل التي يعمل بها العميل.

تمويل سيارات بدون كفيل.

في حالة كان المقدم على طلب التمويل موظفا بالقطاع الخاص ومحول راتبه للبنك الأهلي فيشترط أن يكون أقل دخل هو 2500 ريال سعودي، مدة الخدمة بالعمل لا تقل عن ثلاثة شهر، عمر العميل المقدم على الطلب لا يقل عن 18 عاما والأوراق المطلوبة للتقديم على طلب التمويل سعر السيارة، صورة هوية سارية المفعول خاصة بالعميل، صورة رخصة قيادة سارية المفعول للعميل، خطاب تعريف من جهة العمل التي يعمل بها العميل.

البنك الأهلي التجاري التمويل العقاري وشروط التقديم على التمويل العقاري.

في حالة كان المقدم على طلب التمويل موظفا وراتبه غير محول للبنك الأهلي فيشترط أن يكون أقل دخل هو 4000 ريال سعودي، مدة الخدمة بالعمل لا تقل عن ثلاثة شهر، عمر العميل المقدم على الطلب لا يقل عن 18 عاما والأوراق المطلوبة للتقديم على طلب التمويل سعر السيارة، صورة هوية سارية المفعول خاصة بالعميل، صورة رخصة قيادة سارية المفعول للعميل، خطاب تعريف من جهة العمل التي يعمل بها العميل وكشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر للعميل وأصل خطاب التأمينات الاجتماعية.

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في حالة كان المقدم على طلب التمويل مالك مؤسسة فيشترط أن يكون أقل دخل هو 10000 ريال سعودي، تاريخ إنشاء المؤسسة لا يقل عن ثلاثة أشهر من وقت التقديم على طلب التمويل، عمر العميل المقدم على الطلب لا يقل عن 25 عاما والأوراق المطلوبة للتقديم على طلب التمويل سعر السيارة، صورة هوية سارية المفعول خاصة بالعميل، صورة رخصة قيادة سارية المفعول للعميل، صورة من السجل التجاري سارية المفعول لنشاط المؤسسة، كشف حساب صادر من البنك الأهلي لآخر 6 أشهر.

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في حالة كان المقدم على طلب التمويل متقاعد عن العمل فيشترط أن يكون أقل دخل هو 2500 ريال سعودي، عمر العميل المقدم على الطلب لا يزيد عن 70 عاما والأوراق المطلوبة للتقديم على طلب التمويل سعر السيارة، صورة هوية سارية المفعول خاصة بالعميل، صورة رخصة قيادة سارية المفعول للعميل، أصل خطاب التأمينات الاجتماعية.

وللاستعلام أو تقديم شكوى والتواصل مع خدمة العملاء مجانا فإليك رقم الهاتف المجاني للبنك الأهلي.