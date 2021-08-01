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هل تحب أن تكون إنسانًا محبوبًا ومتميزًا ؟! ماهي الطريقة وكيف ؟!
هيا بنا نتامل :
تمتلئ الحياة حولنا بالأشخاص غالبيتهم يتشابهون بحكم البيئة والمجتمع والدين ، ولكن هناك شخص ما مختلف عن الأخرين . فهو عندما يتحدث إليك يحدثك بطريقة لطيفة لبقة ودودة ، وبلغة قريبة للقلب ، مبتسم دائمًا فالإبتسامة هي طريقه للقلوب ، لا يتصنع الكلام ، فهو عفوي غير متكلف ، لا يزعجك بمتاعبه الخاصة فالكل لديه متاعبه والبوح لا يكون إلا للصديق المقرب .
متواضع لا يتعال ويمنحك اهتماماً كاملاً ، يتقبل انتقادات الأخرين برحابة صدر ذا نفسية طيبة محبة للخير ومستمرة في العطاء حتى لوتعرض للفشل .
ألا يستحق هكذا شخص أن يكون متميزاً بل مختلفًا عن الأخرين ؟ والمختلف دائماً مكانه في القلب والوجدان وربما العقل .
وفيما يلي نعرض لبعض الصفات التي يتحلى بها المختلف المتميز .. علك تكون واحداً منهم ؛
احرص على أن تكون لك شخصية قوية دون تسلط مع ابتسامة ساحرة ودودة –
شارك الأخرين تفاصيلهم الصغيرة –
تقبل أراءهم حتى لو تعارضت مع أرائك .
وأخيراً لا ننسى أن التميز هبة من رب العالمين عسى أن تكون منهم .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر (نبضات اليراع ) ….المتميز المحبوب : بقلم ؛ د . وفاء عبد الله إدريس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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