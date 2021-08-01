(نبضات اليراع ) ….المتميز المحبوب : بقلم ؛ د . وفاء عبد الله إدريس

هل تحب أن تكون إنسانًا محبوبًا ومتميزًا ؟! ماهي الطريقة وكيف ؟!

هيا بنا نتامل :

تمتلئ الحياة حولنا بالأشخاص غالبيتهم يتشابهون بحكم البيئة والمجتمع والدين ، ولكن هناك شخص ما مختلف عن الأخرين . فهو عندما يتحدث إليك يحدثك بطريقة لطيفة لبقة ودودة ، وبلغة قريبة للقلب ، مبتسم دائمًا فالإبتسامة هي طريقه للقلوب ، لا يتصنع الكلام ، فهو عفوي غير متكلف ، لا يزعجك بمتاعبه الخاصة فالكل لديه متاعبه والبوح لا يكون إلا للصديق المقرب .

متواضع لا يتعال ويمنحك اهتماماً كاملاً ، يتقبل انتقادات الأخرين برحابة صدر ذا نفسية طيبة محبة للخير ومستمرة في العطاء حتى لوتعرض للفشل .

ألا يستحق هكذا شخص أن يكون متميزاً بل مختلفًا عن الأخرين ؟ والمختلف دائماً مكانه في القلب والوجدان وربما العقل .

وفيما يلي نعرض لبعض الصفات التي يتحلى بها المختلف المتميز .. علك تكون واحداً منهم ؛

احرص على أن تكون لك شخصية قوية دون تسلط مع ابتسامة ساحرة ودودة –

شارك الأخرين تفاصيلهم الصغيرة –

تقبل أراءهم حتى لو تعارضت مع أرائك .

وأخيراً لا ننسى أن التميز هبة من رب العالمين عسى أن تكون منهم .