نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر أبشر للتوظيف..فتح التقديم على وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية للنساء برتبة جندي في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم بدء فتح باب القبول والتقديم على وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية للنساء برتبة جندي للحاصلات على مؤهل شهادة الثانوية العامة فأعلى عبر بوابة أبشر للتوظيف 1442، وذلك للتعيين في ثلاثة مشاريع جارية في مناطق بالمملكة مشروع الشمال نيوم ومشروع محافظة العلا ومشروع البحر الأحمر، سوف تبدأ لجنة القبول المركزي بوزارة الداخلية السعودية في استقبال الطلبات اليوم الأحد 1 أغسطس الساعة العاشرة صباحاً ويستمر باب التسجيل مفتوح حتى يوم الخميس القادم الموافق 5 من نفس الشهر عبر أبشر توظيف المخصص للإعلان عن الوظائف العسكرية الشاغرة والتي تضم عدة مجالات وتخصصات وجميع المؤهلات وذلك حسب القطاع الذي يعلن عن احتياجه لتعيين الأشخاص للعمل المتاح.

آليات التقديم على وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية للنساء

وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية ضمن الوظائف المتاحة حالياً في السعودية منها وظائف جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بها أماكن شاغرة (أكاديمية) للرجال والنساء، وعن الوظائف العسكرية تعد فرص عمل ممتازة للعنصر النسائي ممن هن حاصلة على مؤهل الثانوية العامة فما فوق بالشروط والضوابط المحددة على النحو التالي:-

يشترط الجنسية السعودية ما عدا استثناء من نشأت مع والدها حين أداء عمله للبلاد في الخارج.

يجب أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة وسارية الصلاحية.

لابد أن تكون متناسقة القوام أي لائقة بدنياً (يتناسب الطول مع الوزن).

ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

كما يشترط كأي وظائف عسكرية في أبشر حسن السير والسلوك والسمعة في كل شئ.

أن لا تكون المتقدمة قد تعيين من قبل في أي وظيفة حكومية أو تابعة لنظام الخدمة العسكرية ولا تكون قد أنهت خدمتها في العمل أو فصلت لأي سبب تأديبي أو غيره.

لابد من اجتياز جميع الاختبارات والمقابلة الشخصية.

اجتياز الفحص الطبي وإثبات أن المتقدمة تخلو من أي مرض.

في حالة إن كانت شهادة المؤهل من خارج المملكة فيجب معادلتها من وزارة التعليم السعودية.

الأولوية في التوظيف تكون لمن لديها مؤهل أعلى من الثانوية ومن ثم الثانوية.

لضمان عدم استبعاد طلب التقديم يجب ملء الاستمارة بدقة شديدة مع مراعاة توافق البيانات عند المقابلة الشخصية.

رابط التقديم على وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية للنساء

عبر بوابة أبشر للتوظيف علماً بأن على جميع النساء المتقدمات لرتبة جندي في الوظائف المتاحة لابد من الالتزامات بالإرشادات العامة الموجودة بالموقع، بالإضافة الاهتمام بكافة الأشياء والتعليما عند المقابلة الشخصية والتي تعتبر هي من أهم آليات القبول والترشيح إن شاء الله.