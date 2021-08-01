دوت الخليج : المدينة المنورة : محمد قاسم اختتم معرض جماليات ومعالم المدينة المنورة ومحافظاتها للصور الفوتوغرافية والذي امتد لمدة ثلاثة أيام متتالية، ضمن مهرجان حديقة الديناصورات في الحديقة المركزية تم خلاله عرض ثلاثة محاور: الطبيعة الصامتة, البناء والعمارة الإسلامية والإنسان احتوى المعرض على صور عكست جمال المدينة المنورة و أن محور المعرض مميز ولافت جدا ويُشكر القائمون عليه لدعم الفن الفوتوغرافي.وأعرب المصوريين المشاركين عن شكرهم للجنه المنظمة للمعرض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اختتام معرض ( جماليات ومعالم المدينة ) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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