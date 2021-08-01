نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم السعودية ثلاثة فصول للعام الدراسي المقبل و39 اسبوع دراسة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التعليم السعودية تعد خطة جديدة للعام الدراسي المقبل 1443، وهو أن يتم تحويل العام الدراسي من فصلين إلى ثلاثة فصول دراسية، وسيكون شهر رمضان من ضمن الشهور الدراسية في العام المقبل، حيث تستمر الدراسة حتى شهر رمضان لعام 1443، مع وجود أجازة في وسط الشهر الكريم على أن تستكمل الدراسة بعد شهر رمضان مرة أخرى، وأيضاً تستكمل الدراسة بعد أجازة عيد الفطر المبارك، ومقترح تحويل الدراسة إلى ثلاثة فصول دراسية سيتم بضبط كامل من خلال الجدول المقترح الجديد للثلاثة فصول، مع تظبيط الأجازات والاختبارات في الثلاثة فصول، حيث أيضاً من الخطة الجديدة التي تابعتها وزارة التعليم هو تدريب طلاب الجامعات لمدة 6 أشهر قبل تخرجهم من الجامعات، وجاء في بعض الاستطلاعات أيضاً مقترح دمج البنين والبنات بالمرحلة الجامعية بالسعودية في الأعوام القادمة، حيث أن هذا الدمج كما قيل أنه سيحفز الطلاب على المذاكرة والمنافسة القوية برغم الاعتراضات التي تمت بشأن الدمج، ولكن الوزارة لم تأخذ قرار حاسم حتى الآن في قرار الاختلاط، حيث أنه أيضاً من إيجابيات التحول لثلاثة فصول بدلاً من فصلين هو منح الطالب فرصة للتخرج في مدة أقل من السابق، ومن الأخبار العاجلة التي وردت، انتظروا أيضاً بعض الأخبار والقرارات الهامة، والتفاصيل الجديدة للعام الدراسي القادم المختلف عما سبق، وأعوام دراسية قادمة مختلفة بإذن الله بتعليم السعودية، بالإضافة إلى مواد جديدة، كل ذلك سيتم نشره آخر المقال عند الانتهاء من المناقشات الخاصة بذلك، والجدول التالي تم نشره على موقع الوزارة العام الماضي لتقويم عام 1443، أما مقترح 3 فصول مذكور في أسفل المقال، لحين اعتماد قرار رسمي في العام المقبل.

وزارة التعليم السعودية وتحويل العام الدراسي إلى ثلاثة فصول1443 الجدول المقترح

وزارة التعليم السعودية اقترحت جدولاً للدراسة الجديدة في الثلاثة فصول بدلاً من فصلين، على أن:

تبدأ الدراسة في عام 1443 يوم الأحد الموافق 21/1/1443 هجرياً، وفي تاريخ 9/8/2021 ميلادياً، وينتهي الفصل الأول يوم 20/4/1443 هجرياً، وفي تاريخ 25/11/2021 ميلادياً.

ويبدأ الفصل الثاني يوم الأحد 1/5/1443 هجرياً، وفي تاريخ 5/12/2021 ميلادياً، وينتهي الفصل الثاني يوم الخميس 7/8/1443 هجرياً، وفي تاريخ 10/3/2022 ميلادياً.

ويبدأ الفصل الثالث يوم الأحد 17/8/1443هجرياً، وفي تاريخ 20/3/2022 ميلادياً، وينتهي الفصل الثالث يوم الخميس 24/11/1443، وفي تاريخ 23/6/2022 ميلادياً.

الجدول المقترح التالي يوضح هذا الترتيب بالأجازات وعدد أيام الدراسى الفعلية:

عدد أيام الدراسة بعام الثلاثة فصول والأجازات1443

من بداية العام الدراسي الثلاثة فصول إلى نهايته يكون الفصل الأول الدراسة به 13 اسبوعاً، والفصل الثاني تكون الدراسه به مدتها 13 اسبوع، ويكون الفصل الثالث الدراسة به 13 اسبوع أيضاً، حيث تكون الدراسة الفعلية في العام الدراسي بالكامل 183 يوماً، ويكون عدد الأجازات أثناء العام الدراسي 9 أجازات، ويكون عدد الأيام الفعلي والتفصيلي للأجازات هو 31 يوم أجازة خلال العام بالكامل، والجداول التالية توضح نظام كل فصل على حدا:

وزارة التعليم السعودية والدراسة في رمضان العام المقبل 1443

حيث أنه ستصادف أيضاً الدراسة في الفصل الثالث في العام المقبل 1443 شهر رمضان الكريم، ولم يتم تحديد وقت موعد الدراسة للحضور في شهر رمضان، حيث أنه سيحظى الفصل الثالث بالدراسة في شهر رمضان الكريم كما حدث في عام 1442 الدراسي، وسيكون هناك أجازة لعيد الفطر المبارك في شهر شوال، على أن تبدأ الدراسة مرة أخرى بعد الدراسة ثم يليها الاختبارات النهائية للعام الدراسي بعد دراسة دامت ثلاثة فصول و 183 يوم و 39 اسبوع و31 يوم أجازة.

الفصل الثالث وموعد الدراسة بشهر رمضان بالسعودية1443

اقتراحات كثيرة في موعد الحضور للدراسة بشهر رمضان الكريم، سواء كان على المنصة أو حضورياً للتعليم بالمملكة العربية السعودية، حيث توجد الكثير من الاستفسارات عن هذا الموعد.

هل ستكون الدراسة في رمضان صباحاً أم مساءاً؟.

وهل ستكون الدراسة عن بُعد أم بالحضور العام المقبل بالسعودية 1443؟

ولكن الوزارة بإذن الله ستتبع في الخطة مافيه مصلحة الطلاب، حيث أن دراسة الخطة لعمل الثلاثة فصول ومن ضمنهم شهر رمضان الكريم هو من الأمور التي تستحسن عند البعض دون الآخر، ولكن ليس كل الشهر سيكون دراسة، لأن أجازة عيد الفطر المبارك ستبدأ بعد منتصف الشهر، وذلك حسب الخطة المتبعة إن لم توجد تغييرات من وزارة التعليم في العام القادم، ولكن جميع المقترحات في العام الدراسي الجديد 1443 سيكون في مصلحة الطالب بلا شك، لحين اعتماد القرار الآخير، والجدول التالي به الدراسه في الفصل الثالث، والدراسة برمضان العام القادم 1443:

تدريب طلاب الجامعات قبل التخرج من الجامعات ب 6 أشهر بالمملكة العربية السعودية في العام الدراسي القادم1443

التعليم: تضع في خطتها قرارات جديدة لتطوير التعليم بالمملكة، حيث أنه في قرار تدريب طلاب الجامعات قبل التخرج من الجامعة في العام الدراسي المقبل 1443 وهو فائدة كبيرة للطالب نفسه، لأن التدريب يكسبهم خبرات عملية أكثر من الدراسة النظرية، ولأنها تؤهلهم للعمل، وذلك حتى لايقتصر التعليم على القراءة والكتابة فقط، بل ليؤهلهم لبيئة العمل التي تجعلهم في خبرة تغنيهم عن تدريبهم في مجالهم مرة أخرى، وذلك وزارة التعليم السعودية لم تقتصر على فكرة تعليم واحدة في عامها الدراسي، حيث استخدمت في التعليم عن بعد جميع الأساليب والنظم التعليمية والتقنية.

الجامعات تناقش الدراسة بثلاثة فصول دراسية للعام القادم 1443

كما أنه قامت أيضاً بعض الجامعات منذ قليل بمناقشة الدراسة بثلاثة فصول دراسية للعامل المقبل 1443، ومن هذه الجامعات جامعة بيشة، حيث أنه ورد خبر يقول أن جامعة بيشة تستعد للتحول من نظام الفصلين إلى نظام الفصول الثلاثة، وأيضاً قالوا أنها ليست الجامعة الوحيدة بل اتجهت 4 جامعات أيضاً لماقشة ذلك، حيث العام القادم حافل بالقرارات الجديدة في التعليم بالسعودية من زيادة فصل صيفي سواء للجامعات او للمدارس، والتعليم المدمج، وأيضاً مسارات الثانوية والأكاديميات، ومن القرارات الجديدة أيضاً هو تدريس مواد جديدة بالتعليم بالسعودية لعام 1443.

مسارات تعليمية جديدة من منطلق الثلاثة 3 فصول الجديدة العام المقبل

المسارات التعليمية

قرارات هامة للدراسة في الثلاثة فصول الدراسية العام القادم حضورياً 1443

بالنسبة للجامعات كل جامعة ستقوم بتحديد خطتها الدراسية بما يناسبها للتحول إلى ثلاثة فصول دراسية.

يحتوي التقويم الدراسي الجديد على 12 أجازة وعطلات:

المواد الجديدة التي سيتم إضافتها من العام القادم 1443 هي:

مادة التفكير الناقد. الدفاع عن النفس. وحدة وطني.