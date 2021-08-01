ملتقى قادة الفرق التطوعية يعقد اجتماعا برعاية أمانة جدة

دوت الخليج : جدة | صباح الحربي

عقد ملتقى قادة الفرق التطوعية بمدينة جدة اليوم السبت ٢١ من ذي الحجة ١٤٤٢هجري برعاية أمانة جدة ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات الإجتماعية والتي يرأسها المهندس هتان حمودة وبترتيب من قبل مجموعة لعيون جدة التطوعية وتنظيم من فريق صناع النجاح التطوعي في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بأبرق الرغامة ، تم طرح بعض الأفكار والمقترحات من بعض قادة الفرق التطوعية والتي من شأنها الرقي بالعمل التطوعي والحث والتشجيع للوصول لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ م مليون متطوع وكما تم طرح بعض المقترحات والمبادرات والفعاليات والمشاركات وإيجاد ما هو مناسب في اليوم العالمي للتطوع والذي يوافق الخامس من ديسمبر من كل عام والذي من خلاله يبرز دور الفرق التطوعية والمتطوعين وكل من يقف خلف التطوع.

وأبدت أمانة جدة جديتها في إحتواء الفرق التطوعية ودعمها والوقوف خلف كل ما يخدم الفرق التطوعية في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها.

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