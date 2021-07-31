نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| وزارة الصحة تسمح بدخول المطاعم والأسواق للمحصنين 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الصحة السعودية قد أعلنت اليوم بداية من اليوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2021، عن الموافقة والسماح لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية بدخول المطاعم والمقاهي وكذلك السماح بدخول الأسواق العامة وكافة المصالح الحكومية والمنشآت والمؤسسات العامة وكذلك الخاصة، ويتم السماح للمواطنين المحصنين فقط والحاصلين علي لقاح وزارة الصحة، كما يضم قرار وزارة الصحة التحصين المعتمد من خلال وزارة الصحة من أجل دخول جميع الأنشطة وكذلك المناسبات أو المنشآت والموافقة علي استخدام وسائل النقل العام بكافة أنواعها، وسوف نوضح لكم بعض من تفاصيل قرار وزارة الصحة السعودية اليوم.

وزارة الصحة السعودية وشرط التحصين

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان كانت قد أكدت من قبل أنه بداية من يوم الأحد والذي يوافق يوم 1 أغسطس، بأنه يجب توافر شرط التحصين من أجل الموافقة علي دخول المنشآت العامة أو كافة المنشآت الخاصة، علاوة علي ذلك مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وأضافت الوزارة بأن التحصين سوف يكون من الشروط الرئيسية من أجل الموافقة علي دخول جميع المراكز التجارية والمولات بمختلف أنواعها وكذلك المحلات الخاصة بتجارة الجملة أو التجزئة بالإضافة الي أسواق النفع العام.

تحذير وزارة الداخلية بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية

وزارة الداخلية قد ناشدت وأكدت علي جميع المواطنين بأن التحصين هو من شروط دخول المواطن والمقيم بأي نشاط اقتصادي أو تجاري وثقافي أو نشاط ترفيهي أو من أجل ممارسة نشاط رياضي، أو للدخول في أي مناسبة بشكل عام مثل المناسبات الثقافية أو العلمية أو النشاطات الاجتماعية والترفيهية، أو في حالة رغبة المواطن في دخول أي منشأة حكومية أو جهة خاصة، بغرض إنهاء بعض الأعمال الخاصة أو لمراجعة الجهة التي يذهب إليها بعض الشئون الخاصة، وهذا التحصين سوف يكون شاملاً أيضاً لدخول أي منشأة تعليمية سواء كانت حكومية أو خاصة، وفي حالة استخدام أي وسيلة من وسائل النقل العامة يجب أن يكون تصريح تطبيق توكلنا جاهز مع كل مواطن حتي يتم التأكد من حالة التحصين الخاصة بكل شخص سواء كان مواطناً أو مغترباً.