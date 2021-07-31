نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث عروض جرير هواوي وخصومات على إصدارات 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير هواوي من أهم العروض التي يتم البحث عنها من قبل العملاء داخل المملكة حيث تقوم مكتبة جرير بتوفير أكثر العروض المتميزة على الجوالات، فمن خلال عروض مكتبة جرير يتم الحصول على تخفيضات كبيرة على الكثير من الجوالات وخاصة عروض هواوي التي يتم توفيرها من قبل المكتبة نظرًا للأقبال الكبير من العملاء على أجهزة هواوي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على عروض جرير هواوي.

عروض جرير هواوي

تعد عروض جرير هواوي من أفضل العروض التي تقدمها المكتبة بالإضافة إلى تقديمها أيضًا جوال هواوي رخيص وممتاز وذلك للتأكد من تلبية رغبات أكبر عدد من العملاء من داخل المملكة العربية السعودية، وفيما يلي سوف نذكر أهم هذه العروض:

أحدث عروض مكتبة جرير هواوي

وهناك العديد من العروض التي ظهرت في مكتبة جرير والمتفاوتة في الأسعار ما بين المرتفعة وما بين هواتف رخيصة:

جوال هواوي ميت 40 برو ذو مساحة داخلية 256 جيجا بايت بسعر 3699 ريال سعودي بدلًا من 4099 ريال ويأتي الجهاز باللون الأسود، والأبيض بنفس السعر ويدعم الجهاز جميع الشبكات الحالية.

جوال هواوي نوفا 7 بمساحة داخلية 256 جيجا بايت بسعر 1649 ريال سعودي بدلًا من 1899 ريال وتم توفير الجهاز باللون الارجواني، كما أن الجهاز يدعم شبكات الجيل الخامس.

جوال هواوي بي 40 برو بلس يأتي الجهاز باللون الأسود والأبيض سيراميك ويتميز الجهاز بذاكرة داخلية كبيرة بقيمة 512 جيجا بايت بسعر 4319 ريال سعودي بدلًا من 4799 ريال وبذلك يحصل العميل على تخفيض بقيمة أربعمائة وثمانون ريال سعودي.

جوال هواوي بي 40 برو بسعة تخزينية 256 جيجا بايت تم توفيرهم باللونين الأسود والفضي فروست بسعر 2999 بدلًا من 3899 ليحصل العميل على تخفيض بقيمة 830 ريال سعودي.

جوال هواوي رخيص وممتاز

أيضًا تقوم مكتبة جرير بتوفير العديد من الجوالات بأسعار منخفضة لتلبية رغبات جميع المستخدمين ومن هذه الجوالات: