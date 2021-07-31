نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل الأماكن السياحية في الرياض لتجمع العائلة 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة في المملكة العربية السعودية ، تحتوي مدينة الرياض على العديد من المدن السياحية المهمة، فهي لا تستطيع الاعتماد على الوجهات التي يتم إشهارها في الأماكن السياحية ولكن تعتمد على الكثير من الأنواع المختلفة من السياحة مثل سياحة المؤتمرات والفعاليات والكثير من ذلك، فهي تمثل أهم التجمعات العائلية التي يتجمع فيها أفراد الأسرة جميعاً، وتم اشتهار مدينة الرياض والأماكن السياحية المهمة التي جذبت جميع الأسر السعودية في كل مكان وذلك في عام 2019، ومن خلال موقعنا موقع ثقفني نعرض لكافة متابعينا أهم الوجهات السياحية للتجمع العائلي بها .

الأماكن السياحية في الرياض لتجمع العائلة

استطاعت مدينة الرياض توفير الكثير من الأماكن السياحية التي يتم التجمع فيها وذلك من اجل الترفية ويوجد فيها الكثير من الأماكن المتنوعة فيتم تواجدها في بعض الشوارع الشهيرة ، فهذه الشوارع الشهيرة تعتبر أماكن سياحية تجذب الأسر السعودية من زياراتها فيها وذلك مثل شارع التحلية الذي يتم فيه الكثير من الحفلات، وأيضاً الأماكن العامة مثل حديقة الحيوان .

أماكن عائلية ترفيهية في الرياض وأيضا ملاهي الحكير

أولاً: أماكن عائلية ترفيهية في الرياض

في مدينة الرياض يتم تواجد العديد من الأماكن الترفيهية وأيضا المتنزهات العائلية وذلك مثل حديقة الملك عبد الله والتي يتم امتيازها بأن يتم توافر العديد من الأماكن التي تتمتع بها المواطنين السعودية من أجل الترفيه إليها، وأيضاً يتم توافر أماكن الألعاب الخاصة بالأطفال وقد تم إنشاء هذه الحديقة في عام 2013، من أجل توفير مكان يليق بالعائلات التي تريد التنزه وأيضاً الاستمتاع بعروض النافورة الراقصة بالحديقة .

ثانياً: ملاهي الحكير

توجد في مدينة الرياض الكثير من المناطق الجذابة للعائلات وتضم الكثير من الألعاب التي تناسب جميع الأعمار المختلفة، والتي يستمتع بها الأطفال مع إنه تم توفير العديد من الخدمات المناسبة وذلك مثل المطاعم و الخضرة والجلوس

الحديقة المائية ووتر سبلاش

أولاً: يتم توفير المعالم العائلية الحديثة والتي يتم احتوائها على العديد من حمامات السباحة والتي تناسب جميع الأعمار ، ويتم احتوائها أيضا على الشلالات الصناعية والتي تتميز بالمناظر الرائعة مع واجد الألعاب المائية المختلفة .

ثانياً: تحتوي الحديقة المائية على العديد من الخدمات اللوجستية المهمة والتي تحتوي على مطاعم و كافيهات و خادمات بالاضافة إلى أماكن يتم الجلوس فيها والتنزه ومشاهدة المناظر الرائعة في كل مكان.