تمويل سريع يصل الي 60 الف بدون كفيل وبشروط سهلة

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عمر شويل - جدة يقدم بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية قرض الاسرة، بحيث يقدم العديد من القروض والتمويلات الشخصية المختلفة، بهدف مساعدة الاسر ذات الدخل المحدود لمساعدتهم علي متطلبات الحياه من مأكل وملبس ومصارف تعليم، وأيضاَ يقدم قرض الاسرة للأشخاص أصحاب الحرف اليدوية لتمويل مشروعاتهم، ويتميز قرض الاسرة بأنه خاضع للشريعة الاسلامية، بهامش ربح تنافسي، وسوف نوضح لكم شروط وكيفية التقديم علي قرض الاسرة من بنك التنمية الاجتماعية.

شروط الحصول علي قرض الاسرة من بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية قرض الاسرة بهدف مساعدة الاسر محدودة الدخل، وأيضاَ مساعدة أفراد الاسرة الذين ليس لهم عمل، وأيضاَ الهدف من قرض الاسرة المقدم من بنك التنمية الاجتماعية مساعدة أصحاف الحرف اليدوية ويحتاجون الي تمويل لمشروعاتهم الخاصة، فأن بنك التنمية الاجتماعية يقدم قروض وتمويلات لهولاء لمساعدتهم علي متطلبات الحياه الصعبة، وحدد بنك التنمية الاجتماعية بعض الشروط للموافقة علي قرض الاسرة، وسوف نقدم لكم الشروط والاوراق المطلوبة من بنك التنمية الاجتماعية.

تقديم الهوية الوطنية، والعنوان الوطني.

رقم الهاتف الخاص.

رقم حساب اللآبيان.

قرض الاسرة من بنك التنمية الاجتماعية متاح لربات البيوت، موظفين القطاع الحكومي، وموظفين القطاع الخاص، وللمتقاعدين من الرجال والنساء.

قرض الاسرة مقدم للاسر ذات الدخل المحدود، والهدف مساعدتهم علي أعباء الحياه.

لا بد من معرفة الشروط المطلوبة وتقديم الاوراق والمستندات لكي يتم الموافقة علي قرض الاسرة من بنك التنمية الاجتماعية.

كيفية التقديم علي قرض الاسرة

إذا أردت الحصول علي قرض الاسرة فلا بد من توافر الشروط المطلوبة وتقديم الاوراق والمستندات، ولا بد من إتباع الخطوات الهامة لكي تحصل علي قرض الاسرة من بنك التنمية الاجتماعية، والخطوات كالتالي.