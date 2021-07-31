نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط العمل الحر نفاذ وقائمة المهن المستهدفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط العمل الحر نفاذ الذي يعتبر من أهم القروض التي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة من خلال بنك التنمية الاجتماعية وهو موجه إلى العاطلين عن العمل بالإضافة إلى من قائمة باستخراج وثيقة العمل الحر ولكن هناك شروط تمويل العمر الحر أو شروط قرض العمل الحر نفاذ الواجب أن تتوافر لقبول الطلبات واستخراج القرض ولذلك سنوفر لكم كافة التفاصيل من بينها شروط تمويل نفاذ الجديدة والتي يدخل في إطارها نفاذ تمويل السيارات 1442.

شروط العمل الحر نفاذ

شروط العمل الحر نفاذ متعددة وقد صرح البنك بها من خلال بوابته الرسمية على الإنترنت وذلك حتى يدع الفرصة للمتعاملين الاطلاع عليها ومن ثم التقديم على قرض العمل الحر وتتمثل تلك الشروط في:

إلزامية الحصول على الجنسية السعودية للمتقدمين النساء والرجال أيضًا، مع ضرورة ألا يكون موقع عليهم أي مديونيات إلى البنك، والتي تتم من خلال الحصول على قرض سابق من البنك.

وحتى يتم استخراج القرض لا بد من سداد قيمة القروض السابقة من مدة لا تقل عن السنة.

كما أن البنك أشار إلى ضرورة أن يكون المتقدم لا يقل عمره عن ثمانية عشر عام عند التقديم، ولا يزيد عند التقديم عن 60 سنة.

وعن الرواتب، فلا بد أن يكون راتب العميل لا يزيد عن 14 ألف ريال سعودي، مع ضرورة توفير وثيقة تُبين قيمة الرواتب والدخل الشهري الذي يتم الحصول عليه.

ومن شروط العمل الحر نفاذ أيضًا ضرورة أن يكون الفحص الائتماني لعملاء البنك جيدًا للموافقة على التمويل الذي تصل قيمته إلى ستين ألف ريال سعودي والموجه إلى العاطلين عن العمل والنساء.

أنشطة قرض العمل الحر نفاذ

وقد تمت الإشارة إلى قائمة مهن العمل الحر في المملكة العربية السعودية والتي يتم استخراج قرض لها من بينها: