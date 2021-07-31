نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يا بلاش.. كتالوج عروض العثيم الأسبوعية الجديدة من 28 يوليو وحتى 3 أغسطس 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت الأيام الماضية، طرح عروض العثيم الأسبوعية الجديدة التي بدأت يوم الأربعاء 28 يوليو ومن المقرر أن تنتهي يوم الإثنين 3 أغسطس المقبل، وهي تأتي ضمن سلسلة العروض الدورية التي تطلقها شركة العثيم في المملكة العربية السعودية، لخدمة العملاء من المواطنين والمقيمين، وتوفير السلع والمنتجات المختلفة بأقل الأسعار وأجود الخامات، لذلك يترق الملايين في المملكة هذه العروض، للذهاب إلى الأفرع القريبة من سكنهم، وشراء كل المستلزمات المطلوبة، إذ تم إصدار العروض الجديدة للعثيم تحت شعار تسوق أكثر وفر أكثر.

كتالوج عروض العثيم الأسبوعية الجديدة

وقبل أن ينتهي العرض في 3 أغسطس 2021م، ننشر كتالوج عروض العثيم الأسبوعية الجديدة الذي بدأ من يوم الأربعاء 28 يوليو، وذلك على النحو التالي:

كيس أرز أبوكاس 10 كيلو جرامات، بسعر 59.95 ريال، بدلا من 83.95 ريال، بتخفيض 29%.

علبة كورن فليكس كيلو جرام، بسعر 15.95 ريال، بدلا من 33.95 ريال، بتخفيض 53%.

2 حبة من جبة المراعي كريم، بسعر 19.95 ريال، بدلا من 30 ريالا، بتخفيض 33%.

عرض حليب نادك، بسعر 31.95 ريال، بدلا من 45 ريالا، بتخفيض 29%.

قشطة بوك 6 في 170 جرامًا، بسعر 11.95 ريال، بدلا من 19.50 ريال، بتخفيض 41%.

شاي ليبتون 200 كيس، بسعر 18.95 ريال، بدلا من 39.25 ريال، بتخفيض 52%.

2 كرتون حفائظ بامبرز 108.95 ريال، بدلا من 203.90 ريال، بتخفيض 47%.

زجاجة زيت زيتون نادك 500 جم، بسعر 17.95 ريال، بدلا من 27.50 ريال، بتخفيض 35%.

علبة كاتشب طماطم 9.95 ريال، بدلا من 2095 ريال, بتخفيض 53%.

2 علبة مطهر ديتول، بسعر 47.95 ريال، بدلا من 76.95 ريال، بتخفيض 38%.

ربطة ورق مطبخ فاين، بسعر 12.95 ريال، بدلا من 24.52 ريال، بتخفيض 46%.

كيفية الوصول إلى فروع العثيم إلكترونياً

وفي حالة الرغبة في الذهاب إلى أقرب فرع لسلسلة العثيم في المملكة العربية السعودية، للاستفادة من العرض الجاري، فإنه من الممكن الدخول إلى الموقع الإلكتروني لفروع الشركة، والتعرف إلى أقرب فرع من السكن، وذلك على النحو التالي:

قم الدخول أولاً إلى الموقع الإلكتروني لفروع أسواق العثيم. واختيار المدينة أو المنطقة. تحديد الحي. واختيار نوع السوق الذي نرغب في الذهاب إليه، سواء سوبر ماركت، أو هايبر ماركت، وركن، أو الجملة. ظهور خريطة بجميع الفروع الموجودة في المنطقة التي اخترناها. اختيار أقرب فرع من الخريطة.

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