نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك سهلها عليك.. شروط وخطوات تأجيل أقساط الراجحي لمدة 3 شهور في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار التسهيل على العملاء في مصرف alrajhi بالمملكة العربية السعودية، ومراعاة ظروفهم المالية، فإنه من الممكن تأجيل أقساط الراجحي لمدة 3 أشهر في حالة استيفاء عدد من الشروط التي وضعها البنك واشترطها على المواطنين والمقيمين على حدٍّ سواء، ويأتي ذلك ضمن الخدمات التي يوفرها المصرف والتي تحظى باهتمام كبير، سيما في ظل ارتفاع تكاليف الحياة وأسعار السلع والمنتجات، وتعثر العديد من أرباب الأسر في توفير الاحتياجات الأساسية، وفواتير الخدمات المختلفة، إضافة إلى أقساط الديون.

شروط تأجيل أقساط الراجحي لمدة 3 شهور

وننشر في هذه السطور، شروط تأجيل أقساط الراجحي لمدة 3 شهور، خدمة لعملاء البنك من المواطنين والمقيمين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة، إذ تأتي على هذا النحو:

يجب على العميل التأكد من وجود بطاقة نشطة، للحصول على الاسترداد النقدي للرسوم الإدارية.

ولا بُد من أن يدفع العميل 20% من التعاقد القائم والذي يُريد تأجيل دفع الأقساط له.

إضافة مبلغ الاسترداد النقدي للرسوم الإدارية على حساب البطاقة خلال أسبوع عمل إذا كان العميل يحمل إحدى بطاقات الراجحي الائتمانية النشطة وغير المتأخرة بالسداد.

يُيطبق الاسترداد النقدي للرسوم الإدارية شرط أن يكون لدى العميل إحدى بطاقات الراجحي الائتمانية أو منخفضة الرصيد أو الحسم الشهري.

يمنح المصرف العميل الذي يرغب في هذه الخدمة كل سنة خلال فترة العقد الواحد كحد أقصىى، قرضًا جديدًا يُساوي مجموع الأقساط المدفوعة.

طريقة تأجيل الأقساط في مصرف alrajhi لمدة 3 أشهر

وفي حالة استيفاء شروط تأجيل 3 أشهر من أقساط التمويل في مصرف الراجحي، فإنه من الممكن التقديم على هذه الخدمة أونلاين من خلال الموقع الإلكتروني للبنك، وذلك باتباع هذه الخطوات:

الذهاب إلى خدمة تأجيل الأقساط عبر الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي. وإدخال الاسم الكامل. اختيار الجنسية، سعودي أو غير سعودي. اختيار الجنس، ذكر أو أنثى. تحديد العمر، من 18 سنة إلى فوق 60 سنة. إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة. إدخال إجابة سؤال، هل لديك حساب في مصرف الراجحي؟ إدخال إجابة سؤال، هل لديك راتب محول علي الراجحي؟ اختيار الراتب الشهري، الذي يبدأ من 3 آلاف ريال إلى 80 ألف ريال. واختيار نوع القطاع، حكومي أو خاص. إدخال رقم الهاتف الجوّال. وإدخال البريد الإلكتروني. اختيار المنطقة. اختيار أفضل وقت للاتصال، الذي يبدأ من 8 صباحًا، حتى 12 منتصف الليل. النقر على زر إرسال.

أو من الممكن تأجيل الأقساط عن طريق الراجحي موبايل، أو من خلال زيارة أقرب فرع للراجحي، وأخيراً من خلال الإتصال هاتفياً على الرقم 920003344.