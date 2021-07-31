نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وشروط التقديم على وظائف جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للرجال والنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم على وظائف جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن التي أعلنت عنها الإدارة عبر الموقع الإلكتروني عن توافر أماكن شاغرة أكاديمية للجنسين للتعيين في العام الدراسي الجديد 1443 على مسمى وظيفية (أستاذ مساعد) فيما فوق، وذلك مطلوب الحاصلين والحاصلات على شهادة الدكتوراه في عدة تخصصات علمية من أجل التعيين في المعاهد والكليات وعمادة خدمة المجتمع المستمر، سوف تبدأ إدارة الجامعة في استقبال طلبات التقديم على الوظائف المعلنة بدءاً من يوم الأحد 22 ذي الحجة 1442 الموافق 1 أغسطس 2021م، سوف يستمر الباب مفتوح لمدة خمسة أيام متتالية حتى يوم الخميس المقبل الموافق 26 هجري و5-8-2021م، بشرط أن يستوفي جميع المتقدمين والمتقدمات المعايير وآليات التقديم من خلال الإطلاع على دليل الاستخدام لنظام التوظيف الإلكتروني عبر موقع الجامعة المدون أسفل.

شروط التقديم على وظائف جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

يشترط للتقديم على الوظائف الحكومية المتاحة أن يكون المتقدم/مة لديهم الجنسية السعودية.

الشهادة العلمية المطلوبة بدرجة الدكتوراه معتمدة من وزارة التعليم السعودية سواء إن كانت الشهادة من داخل المملكة أو خارجها.

درجة التقدير في البكالوريوس لا تقل عن جيد جداً.

لابد أن تكون مرحلة الدراسة في الدكتوراه بانتظام بكالوريوس ثم الماجستير يليها الدكتوراه، على ألا يكون الدراس في التعليم عن بعد أو (انتساب).

توافق الشروط والتخصصات المطلوبة والموجودة في دليل المستخدم لنظام التوظيف على موقع جامعة الأميرة نورة.

يجب من اجتياز المقابلة الشخصية مع تطبيق القواعد والنظم التنفيذية للجامعة.

على جميع المتقدمين والمتقدمات إجادة اللغة الإنجليزية بشكل تام كتابة وتحدث.

في حالة الشهادة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم السعودية.

طريقة تقديم على الوظائف جامعة الأميرة نورة

من خلال رابط جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن مع احضار المستندات المطلوبة التي تشمل التالي:-