خطوات التسجيل في تطبيق توكلنا الالكتروني 1442 بدون منصة أبشر .. تعرف عليها

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عمر شويل - جدة يعتبر التسجيل في تطبيق توكلنا الالكتروني 1442 من أهم الأشياء التي يبحث عنها العديد من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث أنه يعد من أهم التطبيقات الالكترونية التي يتم استخدامها داخل المملكة، والذي قد أطلق بالتعاون بين وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ووزارة الصحة السعودية، وكان الهدف منه الحصول على تصريح الخروج في فترة الحظر التي كانت بسبب كورونا، ولكن أصبح يتم تقديم عليه جميع الخدمات السعودية وأصبح لا يمكن الاستغناء عنه أبداً، ومن الجدير ذكره أن مستخدمي هذا التطبيق وصل عددهم إلى أكثر من 20 مليون شخص.

خطوات التسجيل في تطبيق توكلنا بدون أبشر 1442

يمكن للأشخاص الذين لا يملكون حساب على منصة أبشر التسجيل في تطبيق توكلنا الالكتروني بكل سهولة ودون أي مشاكل، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على تطبيق توكلنا الالكتروني من خلال الجوال الخاص بكم.

والضغط على أيقونة تسجيل جديد.

وتحديد مواطن أم مقيم ووافد.

يجب إدخال رقم الهوية الوطنية إذا كان المتقدم من المواطنين، وتسجيل رقم الإقامة إذا كان من الوافدين.

يجب كتابة تاريخ الميلاد بشرط أن يكون بالتقويم الهجري للمواطنين وبالتقويم الميلادي للوافدين.

يجب قراءة كافة الشروط والموافقة عليها.

ثم الضغط على زر التالي.

في هذه الخطوة يجب اختيار كلمة مرور مناسبة، وصعبة لكي لا يسهل تخمينها.

والتأكيد عليها.

يجب فتح تحديد الموقع لإدخال محل الإقامة والسكن.

هناك أسئلة صحية في التطبيق يجب الإجابة عليها.

في حالة وجود تابعين أو مكفولين لهذا الشخص يجب تحديدهم وإدخال بياناتهم.

وفي النهاية الضغط على ابدأ.

خدمات تطبيق توكلنا في السعودية

يوجد العديد من الخدمات الحكومية التي يقدمها هذا التطبيق للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، فكان في البداية مخصص لمنح الأشخاص تصاريح للخروج في أوقات الحظر، وأصبح له استخدامات كثيرة مثل الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا، واستخراج الجواز الصحي، والحصول على العنوان الوطني، ويمكن معرفة الأماكن الموبوءة التي يزداد بها حالات كورونا والمطبق عليها العزل الصحي، وكذلك الحصول على نتائج اختبارات قياس بكل سهولة، وغيرها الكثير من الخدمات.