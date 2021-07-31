نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي بدون كفيل ولا رسوم بشروط ميسرة للسعوديين والمقيمين والمتقاعدين من البنك الاهلي السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نادراً ما تعطي البنوك قروض ميسرة بدون كفيل وبدون رسوم ولا تحويل راتب وعلى فترة سداد كبيرة، ولكن اليوم اعرض لكم ومن خلال مقالي ومن موقع ثقفني المفضل الموقع الذي به كل جديد الخبر وقت صدوره لمجموعة من الكتاب متفرغين لنشر الاخبار التي تهم قطاعات كبيرة من المواطنين بالمملكة، بخصوص البنك الذي سيمنح القرض بشروطه الميسرة فهو البنك الأهلي السعودي فقد أعلن عن قرض شخصي بدون كفيل غارم للراغبين في الحصول على المال من المقيمين والمواطنين السعوديين والمتقاعدين من أجل تيسير عجلة الحياة بصورة أفضل أو لاستخدامه في العديد من الغراض والاحتياجات الهامة منها شراء أثاثات منزلية، دفع مصروفات متأخرة، علاجات ضرورية أو عمل مشروع أياً كان الهدف فيمثل البنك الأهلي التجاري السعودي أفضل البنوك للتمويل في السعودية مع الراحة في السداد وتوفير مزايا كثيرة للعملاء منها أنه لا يطلب ضمانات في كل البرامج لديه، كما يعمل بكل شفافية وذلك بعرض أسعار المنتجات التمويلية والرسوم الإدارية ومعدل النسب السنوي.

كيفية طلب قرض شخصي البنك الأهلي السعودي:

من الجدير بالذكر يمكن لأي مواطن التعرف على العروض المقدمة من البنك الأهلي للحصول على قرض شخصي من البنك الاهلي السعودي يجب عليك من تعبئة نموذج طلب التمويل الجديد عبر موقع البنك الأهلي السعودي بالبيانات المطلوبة مع ارفاق المستندات التي تتضمن (صورة بطاقة الهوية الوطنية – إثبات الهوية للمقيمين سارية المفعول – تعريف بالراتب يوضح المسمى الوظيفي وتاريخ الالتحاق بالعمل + الالتزامات الشخصية – خطاب من جهة العمل بتحويل الراتب عبر نظام سريع) علماً بأن ربما يكون المزيد من المستندات حسب الإستثناءات أو حسب ظروف العميل.

مميزات التمويل الجديد البنك الأهلي السعودي:

بعض المواطنين السعوديين والمقيمين يفضلون التعامل مع البنك الاهلي لما يقدمه للعملاء من مزايا غير موجودة في اي بنك اخر حيث يقدم البنك الأهلي التجاري السعودي عدة مزايا للعملاء سواء الحاليين أو الجدد كما يعد من أكبر وافضل البنوك المحلية (الحكومية) في تقديم عروض على القرض الشخصي والسيارات والعقاري هؤلاء يمكن التقديم بطلب على أياً منهم من خلال الموقع الإلكتروني أو عبر الأهلي أون لاين أو الأهلي موبايل، بالخصائص على النحو التالي:

الحصول على موافقة فورية على القرض. قرض بدون إحتساب رسوم إدارية جميع القروض إسلامية أي تطبق أحكام وقوانين الشريعة، بالإضافة إلى أنه مرخص من البنك المركزي السعودي. تمويل بدون كفيل للسعوديين والمقيمين. فترات التسديد مريحة تصل إلى خمس سنوات ميسرة وقسط شهري يتم إحتسابه وفق الراتب لدى العميل بحيث يكون مناسب له بهدف تفادي التعثر. خاصية تأجيل قسط شهر رمضان. إمكانية السداد المبكر وقت ما تشاء (تطبق الشروط والأحكام) الخاصة بمؤسسة النقد العربي السعودي. يتم إعفاء بنك الأهلي من الأقساط المتبقية والدين في حالة العجز الكلي أو الدائم أو الوفاة لا سمح الله وذلك وفق ضوابط بوليصة التأمين. تمويل المتقاعدين وتمديد العمر حتى 75 سنة موعد إستحقاق آخر قسط.

شروط تمويل البنك الأهلي التجاري:

التمويل الجديد أحد العروض المقدمة والمتاحة لدى البنك له خصائص وشروط محددة تتمثل في النقاط التالية:-

يشترط أن لا يقل عمر العميل سواء رجال أو نساء عن 18 سنة ولا يتعدى 60 عام وقت سداد آخر قسط. الحد الأدنى للدخل الشهري 3000 ريال للسعوديين و 4000 ريال للمقيمين. فترة الخدمة في العمل تكون شهر للمواطنين في القطاع الحكومي، ثلاثة أشهر للعاملين في الشركات الكبرى، سنة لجميع موظفي القطاع الخاص سعوديين ومقيمين.

خدمة العملاء بالبنك الأهلي السعودي:



يوجد فريق كبير من موظفي البنك الأهلي للرد على اية استفسارات او تقديم اية معلومات للعملاء و لخدمة المواطنين والرد على جميع استفساراتهم ومكالماتهم ، وخدمة العملاء مكون من فريق خبير يقوم بالرد على كافة الاستفسارات ومعرفة إمكانيات العميل المادية وترشيح نوع القرض المناسب له، وذلك من خلال الاتصال عبر رقم البنك الأهلي التجاري على 8002441005 أو زيارة أقرب فرع لك والتحدث باستفاضة أكثر.