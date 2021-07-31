نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية عمل تفويض الكتروني سائق خاص 2021 والشروط وتكلفة التفويض الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية عمل تفويض الكتروني سائق خاص يبحث عن كل سائق فى المملكة يريد العمل بالقيام باجاررءا تفويض الكترونى للحصول على رخصة تؤهلة للسواقة حتى لايتعرض للغرامة، ويقوم بالتفويض صاحب العمل لصالح سائق خاص لكي يستطيع قيادة السيارة الخاصة به سواء داخل المملكة أو خارجها، ويهتم بهذة الخدمة الكثير من المواطنين والوافدين فى المملكة حيث لايستغنوا عن وجود سائق خاص بهم وهذا ماسهلته المملكة الكترونيا لتخفيف العيء على المكاتب وتوفيرا للوقت والمجهود، ويكون هذا التفويض هو الإجراء القانوني الذي يمكن من خلاله السائق الخاص قيادة المركبة في أي وقت وبأي مكان، يشترط الحصول على الخدمة وجود حساب على منصة ابشر لكلاً من المفوض والمفوض له وهيا احدى خدمات ابشر المقدمة من ادارة المرور العامة غير خطوات تفويض مالك المركبة لغيره عبر منصة ابشر 1442.

كيفية عمل تفويض الكتروني سائق خاص 2021

الدخول على منصة أبشر الإلكترونية. الضغط على خدمات أبشر للأفراد. يتم تسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر. ثم النقرعلى مربع خدماتي و بعدها الضغط على مربع مرور. يتم الضغط على خدمة إضافة مستخدم لمركبة. يتم قراءة الشروط والأحكام والنقر على مربع موافق. اذا كان المفوض لديه أكثر من مركبة يتطلب منه تحديد نوع المركبة التي يرغب في التفويض عليها. ثم النقر على مربع إضافة. يتم بإدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة. ثم يقوم بالنقر على إرسال. يشترط كتابة التاريخ الخاص ببدء التفويض وتاريخ انتهاء التفويض. ثم يتم تحديد نوع التفويض والنقر على مربع ارسال. يظهر للمفوض رسالة تفيد بنجاح طلب التفويض للسائق.

شروط تفويض سائق خاص

يجب أن يقوم مالك السيارة بتفويض شخص واحد فقط لقيادة سيارته. لا يمكن عمل هذا التفويض للسائق الذي يمتلك تأشيرة خروج نهائي. يُسمح بعمل التفويض للمركبات الخاصة والتي تم استخراج رخصة قيادة خاصة من أجل قيادتها. يجب على مالك السيارة أن يقوم بتحديد نوع التفويض وهل يتم داخل المملكة أو خارجها أو في الداخل والخارج. اذا كان التفويض خارج المملكة يجب أن يتم تحديد الدول التي يسري فيها. لا بد من امتلاك المفوض له رخصة قيادة ويجب أن تكون تلك الرخصة سارية الصلاحية. يجب ان يكون تأمين المركبة ساريالصلاحية.

كيفية تفويض قيادة سيارة لمقيم

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونيّة. ثمّ الانتقال إلى الخدمات الإلكترونيّة. يتم النقر على المرور. بعد ذلك، اختيار خدمة إضافة مستخدم. تحديد نوع التفويض إما داخلي أم أو خارجي. عرض قائمة المركبات التي يمتلكها الشخص والذي يريد التفويض إلى الغير، ثم النقر على “إضافة”. يجب إدخال بيانات المفوّض له، وتحديد مدة التفويض، ونوعه. النقر على “إرسال”، لتصل رسالة تفيد بنجاح الطلب.

تكلفة التفويض الإلكتروني

تكون تكلفة التفويض في الغرف التجارية حوالي 40 ريال سعودي أما تكلفة التفويض في المكاتب المختصة بالعمالة فانها تزيد اكثر من الغرف التجارية تتراوح بين100 إلى 300 ريال سعودي.

والجدير بالذكر ان ادارة المرور السعودى تقدم العديد من الخدمات والاستعلامات للمواطنين والمقيمين بها لتسهيل انهاء الاجراءات دون الكتروانيا ومنها خطوات الاستعلام عن الفحص الدوري للسيارات والشروط والرسوم والأوراق المطلوبة للفحص الدوري.