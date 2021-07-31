نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط القبول في برنامج الترميز الطبي والأوراق المطلوبة للقبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط القبول في برنامج الترميز الطبي التي اعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للرجال والنساء في التخصصات الطبية، وتتنوع التخصصات لحاملي البكالوريوس من تقنية حيوية وفيزياء وكيمياء وكيمياء حيوية ولغة انجليزية وغيرها، ويتميز البرنامج بتقديم مكافأة شهرية طوال فترة التدريب بالإضافة إلى دعم مالا يقل عن 80% من قيمة المواصلات للمتدربين، يتميز التميز الطبي بِالدمج بين مجال الطب ومجال الحوسبة حتى يتمكن من رفع كفاءة المنظومة الصحية على مستوى العالم غير أن يتضمن البرنامج مراجعة وتحليل وترجمة المعلومات الطبية من السجل الطبي للمريض إلى رموز أبجدية رقمية وهى أنظمة تشفير دولية معروفة، ويهدف البرنامج إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير قواعد بيانات تساعد في تطوير المجال الطبي، وتقدم الوزارة الكثير من الخدمات التي تعمل على مساعدة وتقديم الدعم للمحتاجين مثل خطوات التسجيل في التأهيل الشامل 1442 وشروطه والاستعلام عن الرصيد.

شروط القبول في برنامج الترميز الطبي

قد وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للقبول بالبرنامج:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. يكون حاملاً لدرجة البكالوريوس بمعدل لا يقل عن 3 من 5 أو ما يعادلها في تخصصات ألا يكون المتقدم على رأس العمل خلال الـ 90 يومًا الماضية والتفرغ التام. – اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية آيلتس (IELTS) بحد أدنى للدرجة الشاملة لاختبار الآيلتس لا تقل عن (٤.٥) أو ما يعادلها. – اجتياز الفحص الطبي وأي شروط اخرى. لا يشترط وجود خبرة.

الأوراق المطلوبة للقبول ببرنامج الترميز الطبي

شهادة البكالوريوس ومعادلتها من وزارة التعليم . في حال كانت الشهادة صادرة من الخارج يتم توضيح فيها المعدل التراكمي. تقديم شهادة اللغة الإنجليزية لأحد الاختبارات المعتمدة والموضحة أعلاه. يجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة وسيتم استبعاد من لم يرفق ذلك.

والجدير بالذكر أن يتم فرز طلبات المتقدمين بناء على درجة اللغة الإنجليزية ويتم النظر إلى المعدل التراكمي في حال تساوت درجات اللغة الإنجليزية​، ويهدف برنامج الترميز إلى تقسيم الأوبئة والتدخلات العلاجية على شكل أكواد ممثلة بستة أرقام، والكشف عن الحالة العامة للمصابين مما يجعلها رمزًا موحدًا عالميًا.