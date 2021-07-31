نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضريبة القيمة المضافة على السيارات في السعودية كم تبلغ ؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايد الحديث عن مراجعة ضريبة القيمة المضافة في السعودية بعد حديث وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن تعافي الاقتصاد السعودي خلال الفترة الأخيرة وارتفاع التصنيف الائتماني للمملكة بحسب مؤسسات التصنيف الدولية مثل موديز وغيرها من المؤسسات التي رفعت من توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد السعودي في النصف الثاني من العام 2021.

ما هي ضريبة القيمة المضافة ؟

أبسط تعريف لهذه الضريبة بأنها إحدى الضرائب المباشرة التي يتم تحصيلها من المنبع أي أثناء الشراء وتفرض على العديد من السلع والخدمات بشكل واسع في السعودية ويحصل المشتري على فاتورة ضريبة تتضمن البيانات الخاصة بالتاجر ورقم الملف الضريبي الخاص به وقيمة السلعة قبل الضريبة وقيمتها بعد الضريبة ونسبة الضريبة المضافة ويعد البيع بدون فاتورة ضريبية مخالفة يتم معاقبة المنشأة عليها من قبل هيئة الزكاة والدخل والضريبة.

نسبة الضريبة المضافة

تم فرض الضريبة المضافة في السعودية أول مرة بنسبة 5 % لكن مع تراجع مؤشرات الاقتصاد المحلي بسبب جائحة كورونا تم رفع نسبة الضريبة إلى 15 % وهو ما تسبب في حالة من القلق والهلع لدى المستهلكين من احتمال تعرض الضريبة للزيادة مرة أخرى لكن وزير المالية طمأن المواطنين أكثر من مرة بشكل غير مباشر بأنه لن يتم زيادة الضريبة المضافة لكنه قال إنه سيتم مراجعتها وفق المستجدات الاقتصادية والمراجعة كما هو معروف قد تعني الزيادة وقد تعني التخفيض.

طريقة احتساب الضريبة المضافة على السيارات

بطبيعة الحال تطبق الضريبة المضافة على السيارات الجديدة والقديمة في نفس الوقت لكن تطبيقها على السيارات الجديدة يكون أكثر إلزامية للشركات ووكلاء السيارات حيث يعد عدم تحصيلها من المشتري مخالفة تستوجب العقاب وهذه الضريبة تسببت في بداية الأمر في تراجع الإقبال على شراء السيارات الجديدة ما دفع وكلاء السيارات والمعارض إلى تقديم عروض على السيارات الجديدة وصلت إلى تحمل 10 % من قيمة الضريبة.

ويتم احتساب الضريبة المضافة على السيارات على النحو التالي: