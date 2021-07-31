بدون كفيل وبالتقسيط للسعودي والمقيم تمويل لا يشترط تحويل الراتب

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عمر شويل - جدة بدون كفيل وبالتقسيط الميسر على 60 شهر تمويل لا يشترط تحويل الراتب وأيضاً متاح للعملاء السعوديين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية كل هذا مقدم من شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة العربية السعودية وهذه الشركة هي إحدى الشركات المالية بالمملكة والمرخصة أيضاً من البنك المركزي السعودي وقد صممت شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة منتجات تمويلية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

بدون كفيل وبالتقسيط على 60 شهر مع تمويل شركة البيت الأهلي للتمويل.

شركة البيت الأهلي للتمويل هي إحدى الشركات التي توفر منتجات تمويلية لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث توفر شركة البيت الأهلي للتمويل برنامج التمويل التأجيري والذى يمكن من خلاله للعميل استئجار السيارة التي يرغب في الحصول عليها وعند الانتهاء من مدة التمويل يتملكها العميل وهذا التمويل يتميز بالآتي:

التمويل التأجيري لدى شركة البيت الأهلي للتمويل ربما يصل قيمة إلى 300000 ريال سعودي.

التمويل لدى شركة البيت الأهلي للتمويل لا يشترط لوجود كفيل.

يتميز تمويل شركة البيت الأهلي للتمويل بهامش ربح تنافسي.

العميل الذى يحصل على التمويل التأجيري لدى شركة البيت الأهلي للتمويل يستطيع سداد قيمة التمويل على أقساط تصل إلى 60 شهر.

هذا التمويل لدى شركة البيت الأهلي للتمويل يتيح تمويل السيارات الجديدة وأيضاً السيارات المستعملة.

القرض التأجيري لدى شركة البيت الأهلي للتمويل لا يحتاج إلى تحويل الراتب.

يستطيع العميل المتقدم من إمكانية السداد المبكر.

يتميز التمويل التأجيري لدى شركة البيت الأهلي للتمويل بسرعة إتمام الإجراءات.

شروط الحصول على تمويل شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة

التمويل التأجيري لدى شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة العربية السعودية متاح لفئات عديدة من العملاء سواء السعوديين أو المقيمين بالمملكة ولكن هناك بعض الشروط الموضوعة والتى لابد من توافرها من أجل الحصول على التمويل التأجيري وهي: