اجازة رأس السنة الهجرية 1443 في السعودية بقطاعي الدولة الخاص والحكومي

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عمر شويل - جدة اجازة رأس السنة الهجرية 1443 في السعودية ؛ الاحتفال برأس السنة الهجرية في السعودية من الأمور التي تدخل مشاعر السعادة والبهجة على الجميع، ولكن أيضًا يهتم جميع العاملين بالدولة والهيئات الحكومية والخاصة لمعرفة ما هو موعد الإجازة التي سيحصلون عليها، خاصًة أنه لم يتبقى إلا أيامًا قليلة وينتهي شهر ذي الحجة، ويهل علينا الأول من شهر محرم الذي يأتي به وقت الاحتفال برأس السنة الهجرية، ومن خلالنا اليوم سنتعرف على موعد الإجازة بالضبط. اجازة رأس السنة الهجرية 1443 في السعودية أعلنت الحكومة السعودية أن موعد إجازة رأس السنة الهجرية في السعودية 1443 هـ يوافق اليوم التاسع من شهر أغسطس 2021.

وسيتم فيها تعطيل كل المصالح الحكومية، والمؤسسات العامة والخاصة.

ويتم فيه الاحتفال بقراءة القرآن وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

وكما هو يوم احتفال مليء بالسعادة والسرور للمسلمين.

ويعتبرونه هو اليوم الأول لبداية التقويم الإسلامي.

أيضًا في هذا الشهر يوم أسى وحزن للشيعة لأنه يقوم بإحياء ذكرى وفاة الحسين بن علي وأصحابه، الذي يحتفلون بها المسلمون بعيد عاشوراء.

والجدير بالذكر أن آخر إجازة رسمية يحصل عليها العاملين بالدولة، والمؤسسات الحكومية والخاصة هو اليوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر.

والذي سيوافق يوم الخميس، وهذا بسبب الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. ذكرى الاحتفال برأس السنة الهجرية تمر ذكرى رأس السنة الهجرية على المسلمين الاحتفال بعيد الفطر المبارك، لأنها حدث هام.

فقد قام رسولنا الكريم بالهجرة من مكة إلى المدينة لنشر الإسلام، وبداية الولاية الإسلامية.

لذا يجب أن يتم سرد قصة هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما قام به وما تعرض له من أذى المشركين.

وكيف صبر على هذا البلاء، حتى يوصل رسالة الإسلام، ويحمل رايته عالية، إلى أن وصل إلى يثرب.

واستقبله أهله بأنشودة ” طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا.

ما دعا لله داع”، وإلى الآن يحتفلون أهل مكة بهذه الذكرة بقراءة القرآن.

وترديد الصلوات، واستقبال التهاني، ومن أهم الطقوس التي يقومون بها في هذا اليوم .

هو تناول الملوخية تفاؤلًا ببداية عام جديد، وتناول الحليب بالهيل الذي يبشر الحليب أبو الهيل.

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