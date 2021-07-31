نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في بوابة دعم ريف الأسر المنتجة و موعد نزول دعم الريف 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في بوابة دعم ريف الأسر المنتجة للفئات الحاصلة على الجنسية السعودية و الهدف من المنصة قطاع الزراعيين والأعمال التي لها صل بالأراضي الزراعية، من أجل زيادة المحاصيل الزراعية و تطوير منتجات صغار المزارعين من مربى الحيوانات ومصائد الأسماك علي أراضي المملكة ويتم ذلك باستخدام كافة الموارد والإمكانيات الموجودة بالمملكة وتقديم الدعم المادي الذي يساعدهم على تحسين مستواهم الاقتصادي وتطوير أعمالهم، لذالك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال رابط التسجيل في دعم ريف وموعد نزول الدعم والمقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية.

رابط منصة دعم ريف الأسر المنتجة

وجهت وزارة البيئة والزراعة في المملكة العربية السعودية رابط منصة دعم ريف الإلكترونية بهدف قطاع الزراعيين الصاعد نحو تطوير الأنشطة الريفية للمزارعين، ومن جانب اخر أهداف التنمية في قطاع تجارة الورد و تصنيع البن العربي و تسويقه و تربية النحل وإنتاج العسل غير ذلك من القطاعات الأخري منها صغار الصيادين من مستزرعى الأسماء، لذلك وفرت المنصة الوقت والجهد لمن يرغب في التسجيل وهذا الموضوع يتطلب من الراغبين التسجيل عبر رابط الوزارة بمنصة دعم ريف الأسر المنتجة.

خطوات التسجيل في بوابة دعم ريف الأسرة المنتجة

متاح لأي مواطن حاصل على الجنسية السعودية التسجيل في بوابة دعم ريف الأسر المنتجة لتسجيل بيانات صاحب الطلب ولكن يتم ذلك بالخطوات الأتية:

التوجه مباشرة على رابط بوابة دعم ريف الأسر المنتجة الإلكترونية عبر شبكة الأنترنت. الدخول على بوابة التسجيل المتاحة من قبل الموقع. ثم الضغط على أيقونة تسجيل عائلات منتجة أعلي الصفحة أمامك. الضغط على زر تسجيل الآن. ثم الضغط على كلمة تسجيل أسفل الصفحة. سوف تجد أمامك عدة خانات فارغة لتسجيل البيانات قم بإدخال البيانات الخاصة بالمتقدم.

البيانات المطلوبة من:

الاسم كامل.

رقم الهوية الوطنية.

تحديد نوع الجنسية.

نوع الجنس (ذكر أو انثي)

تاريخ الميلاد

سن المتقدم بالأرقام

الحالة الاجتماعية للمتقدم (متزوج – اعزب – مطلق)

تسجيل عنوان محل السكن.

إدخال بيانات خاصة بالتواصل مع المتقدم.

هاتف المحمول ورقم اخر.

كتابة وتسجيل بيانات تخص جهة العمل التي يعمل بها وتحديد نوع العمل الذي تقوم به الأسرة إذا كان نشاط ذراعي أو ثروة حيوانية أو صيد اسماك.

تسجيل البيانات التي تتعلق بالأسرة بكافة عدد أفرادها.

رقم بطاقة العائلة.

بطلب الموقع من المتقدم إحضار عقد إيجار أوفاتورة كهرباء أو ملكية منزل.

بعد ذلك ارفاق اهم الأوراق والمستندات التي تثبت صحة ما تم تسجيله.

قم بالضغط على تسجيل بعد الانتهاء من كل الخطوات المطلوبة.

قد اخطر برنامج دعم ريف بان النظر في طلب المتقدمين و التحقق من صحة كافة البيانات المسجلة والاطلاع على كافه الأوراق يستغرق حوالي شهرين من الوقت وسوف يتم التواصل مع المتقدمين عبر رسالة نصية تقول قبول الطلب بعد الانتهاء من فحص الأوراق.

موعد نزول دعم ريف المالي

يكثر التساؤل حول موعد نزول دعم ريف المالي بعد الانتهاء من تسجيل كافة البيانات المطلوبة على المنصة قد يختلف موعد صرف الدعم المادي للأسرة المستفيدة من الدعم وهذا حسب القطاع الذي تم فيه تسجيل بيانات الأسرة من خلال بوابه ريف وحسب الصفحة الرسمية لبرنامج دعم ريف على تويتر ولكن اليوم المحدد هو اليوم الأول حتى اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والجدير بالذكر إذا لم يعثر المستفيد على الدعم المادي في موعده يتم تقديم طلب وسوف يتم إعلام المستفيد بان طلبه سوف يتم قبوله بعد 60 يوما من تاريخ تقديمه.