قرض بفترة سداد 240 شهرا وبدون كفيل لجميع المواطنين من الراجحي بالمملكة

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عمر شويل - جدة قرض بفترة سداد 240 شهرا وبدون كفيل لجميع المواطنين من الراجحي يقدم الراجحي جميع القروض التي يبحث عنها المواطنون، سواء كان تمويلا نقديا أو للسيارات أو عقاريا، بكافة المبالغ التي يحتجاها المواطن، ثم أن الراجحي من اهم البنوك في المملكة، ومن خلاله تستطيع الحصول علي التمويل، ويبحث كل مواطن عن ميزة معينة في القرض المقدم، لكي تساعده في الحصول علي التمويل الشخصي، بدون التعرض إلي استرداد القرض، ثم أول ما ينظرون إليه هو مبلغ التمويل، وفترة السداد، وتعد القروض التي تقدم من الراجحي من افضل القروض بالمملكة، وتقدم كثير من المزايا التي تساعد المواطنين ليتناسب مع القروض العديدة المقدمة، ثم أوضح البنك أنه يمكن لكافة المواطنين الحصول على التمويل الذي يحتاجه بسهولة.

قرض بفترة سداد 240 شهرا وبدون كفيل لجميع المواطنين من الراجحي

يجب تحقيق كافة الشروط التي يقوم بتحديدها بنك الراجحي، وذلك من أجل الحصول على التمويل الشخصي:

التمويل خاص بالمواطنين السعودين. لا يقل الحد الأدنى للراتب عن خمسة الآف ريال سعودي في القطاع الحكومي. ثم القطاع الخاص لا يقل عن ستة ألف ريال سعودي. يجب أن تتوفر جميع الأوراق والمستندات اللازمة التي حددتها البنك.

طريقة الحصول علي قرض الراجحي

الدخول إلي الموقع الإلكتروني الخاص بمصرف الراجحي. ثم كتابة الاسم، وتسجيل جميع البيانات بطريقة صحيحة. إحضار الهوية الوطنية سارية. وضع رقم سري للحساب. سيتم عرض جميع التمويلات ببنك الراجحي. ثم اختار نوع التمويل الذي ترغب به. وأخيرا إرسال، سيتم الرد عليك بعد مراجعة البيانات برسالة علي الجوال.

مزايا التمويل المقدم من مصرف الراجحي

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. من اهم المصارف التي يلجا إليها المواطنون للحصول علي القروض. تمويل شخصي بفترة سداد 240 شهرا. ثم التمويل بدون كفيل.

تقدم بطلب تمويلك الآن من 9 صباحاً و حتى 10 مساء

يسعى مصرف الراجحي المستمر لتطوير و تحسين خدماته المقدمة لعملائه، فقد تم طرح منتج التمويل الشخصي المطور، عن طريق السلع بالإضافة لمنتج التمويل عبر الأسهم، وبذلك سوف يكون باستطاعة عملاء المصرف التقدم بطلب التمويل، والتنفيذ من الساعة 9 صباحا و حتى 10 ليلا من الموقع الإلكتروني للراجحي، ثم من 9 صباحا و حتى 5 مساء في جميع فروع مصرف الراجحي.