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عمر شويل - جدة رابط تسجيل الأفراد في حافز البحث عن عمل داخل المملكة 1443، حيث يستعلم العديد من المواطنين عن طريقة الاستفادة والتقديم في برنامج حافز البحث عن عمل وذلك للعاطلين عن العمل داخل المملكة العربية السعودية، حيث يتبني صندوق تنمية الموارد البشرية هدف برنامج المساعدة الخاص بالأفراد الغير قادرين علي إيجاد فرص عمل مناسبة لهم ومساعدتهم مالياً حتي يجد كل شخص ما يناسبه من عمل جيد وفق المؤهل الخاص به، ويتم صرف إعانة مالية خلال مدة البرنامج مع مساعدة كل شخص علي التدريب الجيد والاحتكاك بسوق عمل فعلي يضمن من خلاله اكتساب الكثير من الخبرات، ويتم منح الإعانة المالية وفق اللائحة العامة لصندوق تنمية الموارد البشرية من خلال ضرورة توافر عدد من الشروط في المستفيدين، وسوف نوضح لكم رابط تسجيل الأفراد في حافز البحث عن عمل داخل المملكة 1443.

شروط عامة لقبول التسجيل في حافز البحث عن عمل 1443

يقبل صندوق تنمية الموارد البشرية تقديم الأفراد في الإعانة المالية للباحثين عن العمل من خلال توافر بعض الأحكام والشروط التي يحددها الصندوق لجميع المستفيدين الراغبين في التسجيل، وهي كالتالي:

يجب أن يكون الشخص الذي يقوم بتقديم الطلب سعودي الجنسية.

لابد وأن يكون المستفيد مقيم بشكل دائم ومستمر داخل المملكة العربية السعودية.

يشترط علي من يقوم بتقديم طلب التسجيل أن يكون قادرًا على العمل، كما يجب أن يكون جادًا في إيجاد عمل، وتنفيذ اللائحة التنفيذية التي يحددها الصندوق.

يجب ألا يقل عمر المستفيد عن 20 عامًا خلال التسجيل في البرنامج.

يشترط ألا يزيد عمر المستفيد من البرنامج عن 40 عام.

يجب ألا يكون الشخص الذي قام بالتسجيل للحصول علي الإعانة موظف أو أحد العاملين بالقطاع الخاص أو القطاع العام بالمملكة.

يجب أن يكون الشخص من الأفراد الغير مستحقين للمعاش التقاعدي.

يشترط ألا يكون الشخص الراغب في الحصول علي الإعانة المالية ليس له أي نشاط تجاري بالمملكة.

رابط تسجيل الأفراد في حافز البحث عن عمل داخل المملكة

يتم تسجيل طلب خاص للحصول علي حافز البحث عن عمل من خلال الدخول علي البوابة الإلكترونية وهي منصة طاقات، ويتم التسجيل بالدخول علي موقع طاقات وتسجيل طلب حافز البحث عن عمل.