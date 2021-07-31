نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل وكالة 2021 كيفية عمل توكيل الكتروني إلكترونيا تسجيل وزارة العدل في المقال التالي

عمر شويل - جدة عمل توكيل الكتروني 2021 , كيفية عمل توكيل الكتروني إلكترونيا تسجيل وزارة العدل , قد قامت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية .. بالتصريح عن خدمة جديدة علي موقعها , كما قد قامت بإتاحة فرصة عمل توكيل إلكترونيا لشخص ما , حيث أتاحت جميع أشكال التوكيلات , هذه الخدمة كانت من أحد أهم الخدمات .. التي كان ينتظرها العديد من المواطنين , في المملكة العربية السعودية , ,وفي الساعات القليلة الماضية , لاحظنا أعداد كبيرة من البحوث في محركات البحث , بشأن طريقة عمل توكيل الكتروني , لذلك في السطور الأتية من مقالنا اليوم , نعرض لكم طريقة عمل مقال الكتروني , و طريقة التحقق من صحة الوكالة الإلكترونية بشئ من التفصيل .

تسجيل وكالة

يستطيع أي شخص عمل توكيل لشخص أخر , ومن منزله بشكل الكتروني عن طريق هاتفه المحمول , دون الحاجة للذهاب للمنشآت المزدحمة , والتي سوف تعرضه لفيروس كرورنا , الذي اهدر أرواح الكثيرين , وهذا فقط علي طريق اتباع بعض الخطوات البسيطة , خطوات عمل توكيل الكتروني :

أولا قم بالانتقال إلى رابط وزارة العدل



ثانيا قم بالضغط على خدمة الوكالات والإقرارات

ثالثا قم بتحديد إصدار وكالة إلكترونية

رابعا قم بتحديد نوع الوكالة من القائمة الموضوعة

خامسا قم بكتابة بيانات الموكل

سادسا قم بالضغط على إضافة وكيل

سابعا قم بكتابة البيانات الخاصة بالوكيل مثل الاسم , ورقم الهوية , ورقم الهاتف , وطبيعة الوكالة

مع مراعاة كتابة البيانات بشكل صحيح في المكان المخصص

ثامنا قم باختيار البنود التي يريد عمل عليها الوكالة

تاسعا قم باختيار تاريخ نهاية الوكالة

عاشرا قم بالضغط على اعتماد

وبعد استعلام رمز التحقق علي هاتفك المحمول

ثم قم بالضغط على تسجيل الطلب.

سوف يصلك رابط يحتوي على الوكالة للموكل والوكيل

تستطيع أن تحصل على صورة منها عن طريق المكاتب أو المديريات التابعة لوزارة العدل

طريقة تعديل طلب من الوكالة