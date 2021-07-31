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عمر شويل - جدة موقع أبشر للتوظيف , تقديم القوات الخاصة للأمن للحماية 1443 .. رتبة جندي للنساء , لقد تم فتح باب التسجيل في وظائف قوات الأمن الخاصة , حيث قد تم التصريح بشكل رسمي من قبل الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية , حيث أنه بات الأن يمكنك التسجيل في وظائف قوات الأمن الخاصة , من أجل التعيين في رتبة جندي , هذا من أجل المؤهلات الحاصلات علي شاهدة الثانوية العامة , أو ما يعادلها , ويتم التسجيل فقط عبر الموقع الخاص بمنصة أبشر للتوظيف , حيث تقوم بالاطلاع علي الوظائف الشاغرة واختيار ما يناسبك , من خلال مقال اليوم , نعرض لكم تفاصيل التقديم علي الوظائف الشاعرة , عبر منصة أبشر للتوظيف , التابعة لوزارة الداخلية الداخلية في المملكة العربية السعودية , وهذا بسبب الأعداد الهائلة من التساؤلات بشأن هذا الموضوع .
موقع أبشر للتوظيف
سوف يبدأ استقبال طلبات التسجيل بدءا من صباح يوم الأحد الموافق لتاريخ الثاني والعشرون من شهر ذي الحجة 1442, في تمام الساعة العاشرة صباحا , يستمر حتى الساعة يوم الخميس الموافق يوم السادس والعشرون من شهر ذي الحجة 1442, في تمام الساعة العاشرة صباحا , فكما ذكرنا سابقا, قد قامت الإدارة العامة بالتصريح عن فتح باب التسجيل والقبول المركزي , بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية , عن فتح باب القبول والتسجيل في قطاع القوات الخاصة للأمن والحماية من أجل التعيين على رتبة جندي للنساء , والجدير بالذكر أن هذا يخص النساء الحاصلات علي مؤهل الثانوية العامة , أو حتي حاصلة علي ما يعادلها
الشروط اللازمة للتقديم علي القوات الخاصة للنساء
تم وضع بعضا من القوانين والشروط الهامة , التي من الواجب توافرها في من ترغب في التقديم علي الوظائف الشاعرة , عبر منصة أبشر , حيث تمثلت هذه الشروط فيما يلي :
- أولا يجب أن تكون المتقدمة مواطنة سعودية الجنسية , من أب وأم سعوديين
- ثانيا يجب أن تكون المتقدمة قد حصلت على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
- ثالثا يجب أن تكون المتقدمة متميزة بحسن السيرة والسلوك، ويجب أن تكون غير محكوماً عليها في أي الجرائم
- رابعا يجب أن لا تكون المتقدمة قد سبق لها التعيين على وظيفة في نظام الخدمة العسكرية
- خامسا يجب أن تكون كما يجب ألا تكون موظفةً بأي جهة حكومية
- سادسا ضرورة توفر هوية وطنية للمتقدمة سارية
- سابعا يجب أن لا تكون متزوجةً بغير سعودي
- ثامنا يجب اجتياز كافة إجراءات القبول واختبارات
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