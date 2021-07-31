نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل تطبيق توكلنا 2021 واستعراض الحالة الصحية من خلال التطبيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تسجيل تطبيق توكلنا 2021 , واستعراض الحالة الصحية من خلال التطبيق , يمكن أن يساعد تطبيق توكلنا المواطنين ..في معرفة الحالة الصحية الخاصة بهم , وبدون إنشاء حساب عبر منصة ابشر , فسواء كنت تملك حساب أو لا , فيمكنك الدخول علي تطبيق توكلنا , من أجل الاستفادة من الخدمات التي يوفرها , كما أنه يمكن للمواطن أن يتعرف على الوضع الصحي له , وهذا عن طريق مجموعة من الألوان , التي تشير إلى الوضع الصحي , سواء أكان مصاب أو مخالط أو تم تلحقيه بلقاح كورونا , وبسبب التساؤلات الكبيرة من المواطنين , داخل المملكة العربية السعودية , بشأن استعراض الحالة الصحية عبر تطبيق توكلنا , نعرض لكم خلال مقال اليوم , طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا , كما وسوف نعرض أيضا طريقة استعراض الحالة الصحية , لذا تابعوا معنا المقال الأتي .

تسجيل تطبيق توكلنا

حسب ما تم ذكرة في تطبيق توكلنا , يمكن لأي شخص الدخول الأن الي التطبيق , من دون الحاجة الي وجود حساب مسبق في منصة أبشر , كما وقد بات الأن يمكنك تسجيل الدخول في تطبيق توكلنا , والاستفادة من جميع الخدمات , دون وجود حساب علي خاص بك علي منصة أبشر , وهذا عن طريق بعض الخطوات البسيطة , التسجيل في تطبيق توكلنا :

أولا قم بالانتقال إلى منصة أبشر

ثانيا قم بالضغط على خيار أبشر أفراد

ثالثا قم بالانتقال إلى قائمة خدماتي

رابعا قم بالنقر على خيار خدمات

خامسا قم بالنقر علي الخدمات العامة

سادسا قم بإدخال رقم هاتفك المحمول

ثامنا قم بإدخال رقم الجوال وكل البيانات المطلوبة بشكل صحيح

وأخيرا قم بتسجيل كود التحقق المرسل على رقم الجوال

استعراض الحالة الصحية في تطبيق توكلنا

يدل كل لون علي حالة صحية مختلفة فمثلا :