نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة التمويل الشخصي بنك ساب وأهم مميزات حاسبة التمويل الشخصي في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة التمويل الشخصي بنك ساب، يعتبر هذا البنك من أهم البنوك السعودية والتي تم تأسيسها في عام 1978 يقوم بتقديم العديد من الخدمات الهامة لجميع العملاء بجانب أنها تتماشى مع إحكام الشريعة الإسلامية الخاصة في التعاملات لجميع العملاء حيث يقوم البنك بتقديم أفضل القروض، وذلك على حسب نسبة المعدل السنوي، لهذا سوف نوضح لكم كافة التفاصيل التي تتعلق بـ حاسبة التمويل الشخصي بنك ساب

خطوات فتح حساب في بنك ساب

سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة أهم الخطوات التي ينبغي اتباعها لإمكانية فتح حساب في بنك ساب الإلكتروني من خلال الآتي،

في الخطوة الأولى ينبغي عليك القراءة في الشروط والأحكام أولا والموافقة عليها ثم تبدأ بالكتابة البيانات المطلوبة منك وتضيف رقم الهوية ورمز الصورة، وباقي البيانات وأنت أكثر من كتاباتهم بشكل صحيح بعد ذلك قم بالضغط على تسجيل دخول.

حاسبة التمويل الشخصي بنك ساب

يقوم بنك ساب بحساب التمويل الشخصي وذلك نهائي على حسب القسط الشهري ويتم تحديد أقساط العميل حلو وبالتالي يتم تحديدها على هيئة دفعات شهرية، ويتم اختيار فترة السادات المناسبة لهذا الشخص حتى يتمكن من سدادها، بالإضافة إلى أنه يتم حساب الرسوم الإدارية مرة واحدة حيث تصل الرسوم الإدارية الخاصة بـ 6 أشهر بمبلغ يعادل 1163 سعودي، أما بالنسبة لمدة 12 شهر يتم دفع مبلغ 208 ريال سعودي بينما تصل إلى 52 ريال سعودي لمدة 24 شهر.

التمويل الشخصي للمتقاعدين

من أهم مميزاته التمويل الشخصي للمتقاعدين أنه يتم إعفاء هذا العميل من سداد الديون في حالة الوفاة بجانب أنه يكون مناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية وفترة السداد تبدأ من 12 شهر حتي 60 شهر ولا تحتاج إلى كفيل لكي يتمكن من الحصول على هذا التمويل.

يتم دفع مبلغ التمويل يبدأ من 10000 إلى 500 ألف ريال سعودي ينبغي أن يكون عمر هذا العميل بدا من أربعين عام حتى 67 عام، ولما تبقي الخاص بالمعاش حوالي 3000 ريال سعودي.

مميزات حاسبة التمويل الشخصي بنك ساب

يعمل هذا النظام على توفير كافة الاحتياجات الشخصية لهذا الفرض موجود العديد من الخدمات التي تتعلق بالزواج أو الحصول على إجازة عائلية، وتساعدك على إمكانية شراء سيارة جديدة أو عقار أو منزل وذلك على حسب التمويل الذي يريد هذا العميل، ويساعدك على سداد أي مديونية لك وذلك على حسب الراتب الشهري الخاص بك.

حيث تقوم بتقديم العديد من الخدمات الهامة التي تتعلق بـ فضغط الخدمة وشروط الأهلية وكذلك تشمل تحويل الراتب أو سجله الائتماني حيث يساعد بنك ساب على نظام التمويل الشخصي من خلال صيغة المرابحة أو يمكن من خلال صيغة التورق.