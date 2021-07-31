نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل مباشر الراجحي وخطوات فتح حساب جديد 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل مباشر الراجحي وخطوات فتح حساب جديد، يهتم العديد من الأشخاص داخل المملكة السعودية بالبحث عن مصرف الراجحي الذي يقوم بتقديم العديد من الخدمات المصرفية بشكل إلكتروني لسداد الفواتير والكثير من الخدمات التي يقوم بتقديمها، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم خطوات تسجيل مباشر الراجحي عبر الإنترنت وخطوات فتح حساب جديد.

تسجيل الدخول مباشر أفراد الراجحي

يمكنك من خلال الخطوات التالية تسجيل الدخول مباشر أفراد الراجحي للاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة من بنك الراجحي وذلك من خلال الخطوات التالية وهى كالاتى،

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي وتحديد مباشر أفراد ثم يتم كتابه الاسم وكلمة المرور.

في الخطوة التالية تقوم بالضغط علي كلمة تسجيل أما في حالة عدم تذكر كلمة السر نقوم بالضغط على كلمة تسجيل وأضافة كلمة سر جديدة سوف تصل إليك على الهاتف المحمول لكي تتمكن من تسجيل الدخول إلى مباشر أفراد الراجحي.

شروط فتح حساب الراجحي للمقيمين

يوجد بعض الشروط الهامة التى ينبغى تواجدها للأشخاص الذين يريدون فتح حساب الراجحي، وسوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة أهم الشروط وهي كالآتي

يجب أن يكون هذا الشخص عمر لا يقل عن 18 عام و أكثر, وأن يتواجد داخل المملكة السعودية.

ينبغي أن يقوم بكتابة جميع البيانات المحددة والمطلوبه منه بشكل صحيح بدون تواجد أى إخطاء، بعد ذلك يتم الاطلاع على الشروط والأحكام الموافقة عليها ثم يتم البدء بعملية التسجيل وكتابة البيانات بالتفصيل.

آلية التسجيل في بنك الراجحي مباشر

يمكنكم من خلال السطور القادمة معرفة آلية التسجيل في بنك الراجحي مباشر من خلال السطور القادمة كالآتي:

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى بنك الراجحي مباشر عبر الإنترنت وإضافة البيانات بشكل تفصيلي مثل إضافة رقم بطاقة الصراف الآلي والتأكد من كتاباته بشكل صحيح بعد ذلك يتم إضافة الرقم السري الموجود في هذه البطاقة، ثم تضيف رقم الحساب وفي الخطوة التالية تبدأ بالضغط على كلمة دخول ثم تقوم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ثم تضيف رمز التفعيل الذي سوف يصل إلى الحساب الخاص بك وفي الخطوة الأخيرة تبدأ بالضغط على تسجيل الدخول إلى الحساب، ويمكنكم أيضا معرفة خطوات فتح حساب في الراجحي للمقيمين بالتفصيل.

شروط فتح حساب في الراجحي مباشر للأفراد

سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة شروط فتح حساب في الراجحي مباشر للأفراد التي قام البنك بتحديدها وهي كالآتي:

أولا يجب أن لا يقل عن هذا الشخص المتقدم عن 18 عام وأنت تكون الهوية الشخصية الخاصة به ممتدة الصلاحية أثناء فترة التقديم.

يجب أن يكون حساب هذا الشخص المتقدم لا يعمل فى أى منصب سياسي في الدولة أو لديها أي أحد من الأقارب من الدرجة الأولى وأن قام بالتسجيل قبل ذلك في منصة أبشر الإلكترونية حتى يتمكن من توثيق البيانات عند فتح الحساب البنك.

تسجيل مباشر الراجحي

يمكن لجميع العملاء مباشر الافراد الراجحي من خلال اتباع بعض الخطوات المحددة بدون الحاجة الذهاب إلى المقر الرئيسي والخطوات كالآتي:

في الخطوة الأولى لكي تتمكن من تسجيل مباشر الراجحي يتم إضافة رقم الهاتف في الصرافة الآلي الموجودة في أي مكان داخل المملكة السعودية بعد ذلك تقوم بتسجيل الدخول إلى مصرف الراجحي، وتقوم بتجديد مباشر الأفراد.

بعد ذلك سوف تجد أمامك في الجهة اليسرى من الصفحة ناحية الأعلى الانتقال مباشرة تقوم بالضغط عليها وتقوم باضافة رقم بطاقة الصراف الآلي، ثم نبدأ باضافة الرقم الساخن بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الحساب في الخطوه التالية تقوم بالضغط على مربع الدخول بعد ذلك تبدأ بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابك، وسوف يتم إرسال إليك الرمز على الهاتف لتفعيل الحساب وتقوم باضافته، وبذلك يكون قد تم النجاح في تسجيل مباشر الراجحي، كما يمكن معرفة طريقة فتح حساب في بنك الراجحي بالخطوات التي حددها البنك

فتح حساب جديد مباشر الراجحي للأفراد

في الخطوة الأولى يتم الذهاب إلى مصرف الراجحي والضغط على فتح حساب جاري بعد ذلك تقوم بالاطلاع على كافة الشروط والأحكام ثم تبدأ بكتابة البيانات المطلوبة منك في النموذج وتحدد الهوية والحالة الاجتماعية ثم تبدأ ب اضافة رقم الهاتف في التحصيل العلمي.

وتقوم بإضافة البريد الإلكتروني الخاص بك وتحدد أيضا الدخل الشهري والحالة الوظيفية بعد ذلك تقوم بتحديد المبلغ الذي تريد الحصول عليه في العملية الواحدة وتضيف رمز التأكيد وفي الخطوة التالية تقوم بالضغط على كلمة التالي وتضيف البيانات الخاصة بالضرائب.

أو الاشخاص المغتربين الذين ليس لديهم الجنسية السعودية بعد ذلك تبدأ ب اضافة البيانات المخصصة لأفراد الأسرة وأرقام الهواتف ثم تقوم بالتسجيل بالبطاقة العائلية ثم تقوم بتوثيق الحساب من خلال خدمة أبشر الإلكترونية وتضغط على تم وسوف يقوم البنك بمراجعة طلبك من خلال مباشر الراجحي للأفراد، وسوف تصل إليك الرسالة عند القبول وعند الموافقة عليها بشكل رسمي تقوم بالذهاب إلى الفرع الأقرب إليك لاستكمال باقى البيانات وتحديد التوقيع على بطاقة الصراف الآلي لمدة 30 يوم.