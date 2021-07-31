نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الراجحي الجديد وأهم شروط التمويل 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الراجحي الجديد وأهم شروط التمويل 2021، بنك الراجحي من أهم البنوك المشهورة والمعروفة بالمملكة السعودية ويبحث عنها بشكل دائم الكثير من المواطنين داخل المملكة السعودية حيث يهتم الجديد الجميع حول معرفة التمويل الراجحي الجديد 2021 حتى يتمكنوا في بدء العديد من المشاريع الهامة التي تساعد على زيادة نمو الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى أن البنك يقوم بتقديم العديد من البرامج والقروض الهامة التي تتناسب على حسب احتياجات كل شخص، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على برنامج تمويل الناجي الجديد وأهم شروط التمويل الشخصي.

شروط قرض إمكان قرض الراجحي 1443

من أهم الشروط المحددة للتمويل البسيط أن لا يقل المبلغ الذي تريد الحصول عليه عن 2000 ريال سعودي، وإلا تقل الفترة الخاصة للتخويل عن ثلاث شهور ولا تزداد عن 24 شهر .

ينبغي أن لا يتعدى قيمة القرض عن 50050 ريال سعودي .

ينبغي ألا تزداد قيمة تمويل هذا القرض عن خمس سنوات رواتب التحويلات الخاصة بمصرف الراجحي وبالنسبة للتحويلات من بنوك أخرى وتكون ثلاث رواتب.

طريقة تقديم طلب تمويل الراجحي الجديد

في الخطوة الأولى التي تساعدك على تقديم طلب الراجحي الجديد الدخول إلى الموقع على الإنترنت والضغط على الخدمات المصرفية الإلكترونية ثم تحديد المصرفية الشخصية وتقوم بالضغط على كلمة التمويل.

بعد ذلك تبدأ بتحديد التمويل الذي تريد التقدم به بالحصول عليه ثم اضغط على تقدم بطلبك الآن بعد ذلك تبدأ بكتابة البيانات المطلوبة والخاصة بالتمويل ثم إضافة البيانات والضغط على كلمة التالي.

وتقوم بالموافقة على جميع البيانات التي قمت بإدخالها ثم الضغط على التالي بعد ذلك تبدأ بتحميل جميع المستندات المحددة للتمويل والاطلاع على كافة التفاصيل التي تتعلق بالتمويل المبدئي، وسوف يحدد لك الحد الأقصى للتمويل بشكل تفصيلي ثم تقوم بالضغط على التالي وتضغط على الشروط والأحكام بعد الاطلاع عليها ثم الضغط على التالي وسوف تصل إليك رسالة تأكد إمكانية تقديم طلب الحصول على تمويل الراجحي بشكل ناجح.

تمويل الراجحي الجديد 2021

يقوم مصرف في الراجحي بتقديم العديد من البرامج التمويلية التي تتناسب مع الجميع بجانب قضاء احتياجاتهم عند سداد أي مبالغ لهم، لهذا يمكن للجميع الاستفادة من هذا القروض من خلال اتباع الخطوات المحددة كالآتي:

يتم تسجيل الدخول إلى مصرف الراجحي واختيار المصرفية الشخصية ثم تقوم بالضغط على اختيار التموين والضغط على مربع تعرف على المزيد ثم تقوم باختيار وطني سوف تجد أمامك باللون الأزرق ثم تقوم باختيار تقدم بطلبك الآن بعد ذلك تبدأ بكتابة البيانات المطلوبة من والضغط على تسجيل أو تقديم الطلب.

شروط تمويل شخصي من الراجحي

من أهم الشروط التي قام بتحديدها بنك الراجحي ألا يقل عمر هذا الشخص المتقدم عن 25 عام وبالتالي لا يزداد عن 65 بجانب أن يلتزم بسداد القرض في الموعد الذي سوف يتم تحديده بجانب تحويل الراتب لبنك الراجحي.

يجب أن يكون لديه جهة قبل ذلك لدى المصرف مع وجود خطاب يتضمن تحويل الراتب للبنك من خلال جهة العمل، وكذلك لا يقلل الدخل الشهري الخاص بهذا الشخص عن 10000 ريال سعودي وذلك عند الرغبة في الحصول على القرض المشترك.

خطوات معرفة قيمة القرض من الراجحي

أولا يتم تسجيل الدخول إلى حاسبة التمويل الشخصي بعد الذهاب إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي عبر الإنترنت سوف تجدها أمامك في نهاية الصفحة وتحدد الجنسية ثم تبدأ باختيار القطاع الوظيفي وتحدد القطاع الفرعي بعد ذلك يتم تحديد قيمة القرض وتقوم باختيار الأقساط الشهرية الحالية وسوف تظهر لك كافة التفاصيل التي تتعلق بفترة السداد الشهر والحد الأقصى وإجمالي التمويل والربح الثانوي.، ويمكن معرفة نظام تمويل الراجحي الجديد بشكلي تفصيلي.

برنامج تمويل الراجحي الشخصي

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى مصرف الراجحي عبر الإنترنت والضغط على المصرفية الشخصية ثم تقوم بتحديد اختيار التمويل، بعد ذلك تقوم بالضغط على تعرف المزيد سوف تجدها أمامك تمويل وطني المرن بعد ذلك تبدأ بكتابة البيانات المطلوبة منك وتتأكد منها بشكل صحيح، ثم اضغط على تمويل العملاء المشتركين على التقاعد وإضافة البيانات ثم الضغط على الاتصال وسوف يتم التواصل معك من خلال عملاء البنك يتم تحديد موعد زيارة عن البنك ليتم استكمال باقي الإجراءات وكذلك فتح حساب ثاني في بنك الراجحي بالخطوات الصحيحة.