رابط التقديم في المعهد الوطني للتدريب الصناعي 1443 aramco

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عمر شويل - جدة رابط التقديم في المعهد الوطني للتدريب الصناعي 2021، حيث يستعلم الكثير من الطلاب عن طريقة التقديم في المعهد الوطني للتدريب الصناعي لجميع الطلبة الحاصلين علي مؤهل الثانوية العامة، فمن خلال هذا المعهد يتم التعاون مع شركة أرامكو السعودية بالإضافة الي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية، علاوة علي ذلك تعاون عدد كبير من الرعاة ذات الصلة، ويتم التقديم في المعهد الوطني للتدريب الصناعي عبر الموقع الإلكتروني الخاص بشركة أرامكو، ومن خلال موقعنا المتميز سنوضح شروط التقديم ورابط التقديم في المعهد الوطني للتدريب الصناعي 2021 لجميع الطلاب الراغبين في التقديم.

شروط التقديم في المعهد الوطني للتدريب الصناعي 2021

حتي يتم قبول التسجل والتقديم في المعهد الوطني للتدريب الصناعي 2021 يجب توافر بعض الشروط في جميع الطلاب الراغبين في التقديم، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المجموع الكلي لطلاب الشهادة الثانوية لا يقل عن 75 وما يزيد عن ذلك.

يجب ألا يزيد عمر الطلاب الراغبين في التقديم عن 24 عام خلال وقت التقديم.

يجب أن يكون قد تم الحصول علي اختبار القدرات من خلال مركز قياس بنسبة 72 فأعلى.

يشترط أن تكون سنة التخرج الحالية أو من تخرج من قبل حتى عام 1438-1439 فقط.

طريقة التقديم في المعهد الوطني للتدريب الصناعي

وضح المعهد أن هناك عدد من الخطوات الإلكترونية التي يجب اتباعها حتي يتم التقديم بطريقة صحيحة، وفيما يلي طريقة التقديم:

يجب الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بتقديم الطلاب التالي: www.aramco.com.

يقوم كل طالب باختيار برنامج التدريب الخاص به ثم الضغط على تقديم الطلب.

يجب إدراج جميع البيانات الشخصية مثل الاسم الشخصي ورقم الهوية الوطنية وغيرها من البيانات الأخري.

يتم تسجيل جميع البيانات العلمية الخاصة بكل طالب ورفع الشهادات إلكترونياً.

تسجيل البيانات الشخصية مثل رقم الجوال والبريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

التأكد من صحة من البيانات المسجلة ثم الموافقة عليها ثم التوجه إلى اختيار اللغة.

وقد أكد المعهد أن هناك عدة مميزات عند تسجيل الطلاب في المعهد من بينها توفير راتب شهري، والحصول علي تأمين طبي شامل وتوفير اشتراك ثابت بمواصلات الشركة، بالإضافة الي استخدام جميع خدمات الشركة سواء كانت ترفيهي أو سفر.