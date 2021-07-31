عاجل السعودية تعلن موعد عودة العمرة وفتح الطيران الدولى واسعار العمرة والشروط بالتفاصيل

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عمر شويل - جدة عاجل السعودية تعلن موعد عودة العمرة ، بعد انتهاء موسم الحج بدأت الأسئلة تزداد حول بداية موعد عودة العمرة، كما قام أحد أعضاء اللجنة الوطنية بالإعلان عن موعد عودة العمرة للمعتمرين من خارج المملكة السعودية بداية من يوم 10 أغسطس القادم 2021 الذي يوافق اليوم الأول من محرم 1443، وأكد في تصريحاته لقناة العربية أن يوجد أكثر من 6 آلاف وكيل عمرة خارجي وحوالي 30 منصة الكترونية ليتم الحجوزات عن طريقها.

عاجل السعودية تعلن موعد عودة العمرة

ينتظر الآلاف من المسلمين بجميع دول العالم الوقت الذي سوف يعلن به عن موعد عودة العمرة تشوقاً منهم لزيارة بيت الله الحرام وأجاء فريضة العمرة بعد أن توقفت بسبب فيروس كورونا، ولكن مع بداية شهر محرم 1443 سوف تبدأ أبواب المملكة تفتح لاستقبال المعتمرين ولكن وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية والشروط التي قامت الدولة ووزارة الحج والعمرة بوضعها.

كما وضح الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه عمال على تجهيز المسارات الخاصة بأفواج المعتمرين لكي يضم التباعد الجسدي بين جميع الطائفين بالإضافة إلى أنه قام بتخصيص أبواب لكل فوج سواء للدخول أو الخروج وهذا يساهم في الحد من التكدس والازدحام عند الأبواب مع حرصه الشديد على تقديمة كمجموعة من الخدمات المميزة.

أهم شروط عودة العمرة

بالتأكيد قامت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بوضع العديد من الشروط التي يجب الالتزام بها وأن تتوافق فكل شخص يتقدم بالحجز في العمرة والهدف منها أن يعم السلام والأمان على الجميع ومن أهمها التالي:

لابد من أن يحصل المعتمر على شهادات صحية ن داخل المراكز التي حددتها السعودية.

يتم التقديم والحجز بشكل الكتروني.

لابد من أن يكون عدد المعتمرين داخل الغرفة الواحدة بالفنادق حوالي فردين.

بالإضافة إلى قلة معدل إشغال أتوبيسات النقل لحوالي 50%.

يمكن أن يتم ارتفاع سعر العمرة بسبب هذه الشروط الجديدة التي قد قامت السعودية باعتمادها.

كيفية الحجز للعمرة إلكترونياً

أصبح من السهل على المعتمرين الحجز للذهاب لأداء فريضة العمرة بطريقة إلكترونية وهذه من أفضل الوسائل التي تمنع تعرض المواطنين لعمليات النصب والكذب وبدون أن يتم التعامل مع السماسرة ولابد من أن يتم اتباع هذه الخطوات: