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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في الدعم الريفي للأسر المنتجة وللعاطلين تتم بسهولة من خلال منصة ريف reef التي اطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بهدف مساعدة المزارعين على التسجيل في برنامج دعم ريف بشكل سلس وسهل وكل هذا لتحقيق رؤية المملكة لعام 2030، ولكن ما هي شروط التسجيل في البرنامج للدعم المادي؟ وكيف يفيد الدعم العاطلين عن العمل في المناطق الريفية؟ سنتعرف على كل هذا مع التعرف على كم مبلغ برنامج الدعم الريفي فيما يلي.

ما هو برنامج الدعم الريفي للدعم المادي للأسر المنتجة؟

قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن تقديم برنامج الدعم الريفي، بهدف تقديم الدعم للعاطلين عن العمل في المجال الزراعي ومساعدة الأسر المنتجة أيضًا لربات البيوت.

غرض البرنامج تطوير وتنمية القطاع الزراعي في المملكة، وتعزيز الإنتاج والمحاصيل الزراعية.

كما أنه من ضمن أهداف المملكة العربية السعودية في تحقيق رؤيتها لعام 2030 والتي تسعى للنهوض بجميع القطاعات المختلفة بها، وكان من ضمن ذلك دعم ريف الأسر المنتجة وبرنامج دعم مربي صغار الماشية.

مميزات التسجيل في الدعم الريفي للأسر المنتجة وللعاطلين

برنامج دعم ريف للأسر المنتجة هو واحد من ضمن البرامج التي وفرتها الحكومة السعودية من أجل مساعدة مواطنيها والمقيمين بها.

خصص البرنامج مجال معين وهو المجال الزراعي لتطويره وتنميته وتحسين الإنتاج في جميع أراضي المملكة.

لذا قد لا يعرف البعض ما هي الاستفادة من طريقة التسجيل في الدعم الريفي للأسر المنتجة التي سنذكره، فإليك بعض المميزات الخاصة التي يوفرها للأسر المنتجة لجميع المستفيدين على النحو التالي:

توفير دعم مادي شهرياً لجميع المقبولين في التسجيل عبر منصة ريف الإلكترونية.

إمكانية دفع تمويل مادي لأصحاب المشاريع في المجال الزراعي.

يوجد تمويل كامل للمشاريع التي تتطابق معها شروط وأحكام البرنامج.

يمكن الاستفادة من التقديم على منحة أرض مجانية من البلدية أو الديوان الملكي.

كم مبلغ الدعم الريفي للأسر المنتجة؟

الراتب المقدم من برنامج دعم ريف من أجل دعم مستفيدي الأسر المنتجة يبلغ 2000 ريال سعودي شهريًا كمتوسط، والحد الأقصى له 54 ألف ريال سعودي.

حيث يمكن للمتقدم تحديد 3 مجالات مختلفة من المجالات التي يدعمها البرنامج، والتي تتمثل في القطاعات التالية:

زراعة الورد.

إنتاج العسل.

الفواكه الاستوائية.

البن العربي.

تربية المواشي.

صيد الأسماك.

المحاصيل المطرية.

شروط التسجيل في الدعم الريفي للأسر المنتجة

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة بعض الشروط الخاصة بقبول طلب برنامج التسجيل في الدعم الريفي للأسر المنتجة، والتي من ضمنها ما يلي:

أن يكون المتقدم على الطلب سعودي الجنسية.

يعمل في المجال الزراعي أو في إحدى المهن التي يقدم برنامج ريف الدعم لها.

ألا يكون المتقدم موظف لدى القطاع العام أو الخاص بالمملكة.

الحد الأدنى لعمر المتقدم 21 عام.

يجب ان يكون دخل المتقدم لا يزيد عن 6000 ريال سعودي.

يتم التقديم في 3 برامج فقط كحد أقصى من القطاعات التي يدعمها البرنامج.

الحد الأقصى لدعم البرامج ال 3 سنوياً لكل متقدم يبلغ 54.000 ريال سعودي فقط.

توفير جميع الأوراق والمستندات التي تثبت مزاولة المتقدم للمهنة، وإرفاقها أثناء تقديم الطلب.

وجود حساب بنكي خاص بالمتقدم لنزول برنامج الدعم المادي عليه.

تطبيق جميع الشروط والاحكام المعلن عنها.

إدخال جميع البيانات المطلوبة أثناء عملية التسجيل في منصة ريف الإلكترونية.

وجود وثيقة العمل الحر مثبتة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يقدم الأمير محمد بن سلمان برنامج سند الزواج لدعم المقبلين على الزواج.

طريقة التسجيل في الدعم الريفي للأسر المنتجة

لكي تتمكن من الحصول على دعم ريف المقدم من وزارة المياه في المملكة، لابد من إتمام التسجيل في الدعم الريفي للأسر المنتجة عبر منصة ريف الإلكترونية أولاً، وفيما يلي سوف نقوم بذكر كافة خطوات التفاصيل:

أولًا قم بالدخول على منصة ريف reef الإلكترونية.

ومنها قم بتحديد خدمة “ابدأ بطلب الدعم”.

قم بتحديد خيار “مستخدم جديد”.

ثم أدخل البيانات المطلوبة في الخانة الفارغة، والتي تتمثل في: “الاسم – الجنسية – التاريخ – مكان الميلاد”.

بعد الانتهاء من كتابة البيانات، قم بالنقر على كلمة “التالي”.

سوف تصلك رسالة عبر رقم الهاتف الخاص بك، بها كود للتحقق.

أدخل الكود المرسل إليك في الخانة المخصصة له.

ثم قم بكتابة رقم حسابك البنكي.

سوف تظهر لك قائمة بها قطاعات مختلفة للدعم.

ومنها قم بتحديد 3 قطاعات على الأقل.

بهذا تكن قد قمت بالتسجيل في منصة ريف الإلكترونية، انتظر قبول طلبك، وسيتم إبلاغك فور القبول، وبعدها يمكنك الاستفادة من الدعم الريفي كل شهر.

متى ينزل الدعم الريفي بعد التسجيل؟

بعد إتمام عملية التسجيل في برنامج الدعم الريفي للأسر المنتجة، بدء المواطنون بالتساؤل عن موعد نزول الدعم لهم؟

تظهر نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة يمكنك التعرف عليها من خلال الاستعلام عن النتائج.

قد أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنه بعد الانتهاء من التقديم وتأكيد المواطن بقبول طلب الدعم الخاص به من قبل الوزارة خلال مدة زمنية تصل إلى 60 يوم منذ بداية التسجيل.

بعدها يصبح المتقدم الذي تم قبول طلبه، إمكانية صرف المبلغ خلال أول 10 أيام في كل شهر ميلادي.

رقم برنامج الدعم الريفي

بعد أن تعرفت على ما هي طريقة التسجيل في الدعم الريفي للأسر المنتجة وأيضًا لربات البيوت بشكل خاص وما هو البرنامج بشكل عام، وكان لديك بعض الأسئلة أو الاستفسارات حول البرنامج، فيمكنك التواصل مع ممثلي خدمة العملاء من خلال الخطوات التالية:

أتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم موحد للتواصل مع برنامج ريف وهو “19930”.

يمكنك التواصل معهم في مواعيد العمل بدءاً من الساعة ال 8:00 صباحاً، حتى الساعة ال 4:00.

وبهذا نكون قد تعرفنا في هذا المقال على برنامج دعم الريف من أجل تحسين دخل الأسر المنتجة والمزارعين وأسرهم وطريقة للحصول على الأهلية للمزارعين ورابط منصة ريف.