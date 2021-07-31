التقديم على وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية للنساء عبر بوابة أبشر jobs.sa

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عمر شويل - جدة التقديم على وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية للنساء، تم تدشين إعلان من خلال إدارة القبول المركزي، عن فتح باب القبول والتسجيل في القوات الخاصة للأمن والحماية للنساء على رتبة جندي وذلك لحملة الثانوية العامة وما يعادلها، لشغل وظائف في ثلاثة مشاريع جديدة “مشروع نيوم، مشروع البحر الأحمر، محافظة العلا” ويتم التسجيل إلكترونياً من خلال منصة أبشر للتوظيف، ويتم استلام طلبات التسجيل للنساء فقط وفق الضوابط والشروط وكافة المعايير المطلوبة، وذلك في المواعيد المحددة من الأحد المقبل 22 ذو الحجة 1442 هـ الموافق 1 أغسطس 2021 الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت السعودية، على أن يتم باب التسجيل مفتوحًا لمدة أربعة أيام متتالية حتى يوم الخميس الموافق 26 من ذي الحجة الساعة العاشرة صباحًا.

التقديم على وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية

أتاحت وزارة الداخلية السعودية عدد من الوظائف الشاغرة للنساء فقط، ويقتصر الانتفاع من هذه الوظائف على حاملي الثانوية العامة وما يعادلها فما أعلي وذلك لشغل رتبة جندي، وقد أعلنت هيئة القبول والتسجيل عن موعد تلقي طلبات التقديم على أن يتم ذلك من يوم الأحد المقبل الموافق 1 أغسطس 2021 الموافق 22 ذو الحجة 1442هـ وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً ويستمر باب التسجيل مفتوح لمدة 4 أيام وينتهي يوم الأربعاء القادم الموافق 4 أغسطس 2021، ويتم التسجيل إلكترونياً من خلال منصة أبشر توظيف.

شروط وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية

وضعت وزارة الداخلية للأمن والحماية للنساء عدد من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة للنساء لرتبة جندي، ويتم التسجيل إلكترونياً من خلال الآتي:

أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل شخص مؤهل أعلى. أن تكون المتقدمة سعودية الأصل ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والدهم أثناء خدمته خارج المملكة. أن تكون حسنة السلوك والسمعة والسيرة الذاتية، وأن لا يكون محكوما عليه في جرائم تتعلق بالشرف والأمانة. أن يكون لدي المتقدمة هوية وطنية مستقلة صالحة وقت التقديم. يجب ألا تكون المرشحة قد سبق تعيينها في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ، أو إنهاء خدماتها في المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب من الأسباب ، أو موظفة في جهة حكومية.

رابط أبشر توظيف للتقديم لرتبة جندي للنساء

أكدت وزارة الداخلية أنه يتم فتح باب التسجيل والقبول للتقديم في وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية وذلك من يوم الأحد 1 أغسطس 2021 من خلال

رابط منصة أبشر للتوظيف jobs.sa

كما شددت الجهات الحكومية المختصة على المتقدمين من تعبئة النموذج لطلب الوظيفة بحرص وكتابة جميع البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها قبل إرسال الطلب.

ومن خلال متابعتكم لموقع ثقفني سوف نوافيكم بأهم التفاصيل والأخبار الخاصة بنتائج القبول فور الإعلان عنها وكذلك سوف نستعرض لكم كل تفاصيل الإعلان عن أسماء المقبولين في القوات الخاصة للأمن والحماية للنساء، وذلك في تقارير متتالية عبر ذلك المقال.