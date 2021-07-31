نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 100 ألف ريال بالتقسيط بدون موافقة الكفيل لدى اليسر للإجارة والتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة 100 ألف ريال سعودي هو مبلغ التمويل المسموح الحصول عليه بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة العربية السعودية ويمتاز ذلك التمويل بأنه متوافق ومطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية وكذلك مقدم لخدمة المواطن السعودي والمقيم من الجنسيات الأخرى المختلفة في السعودية عام ١٤٤٢ هجرياً ويمتاز بالكثير من المزايا التمويلية التي يقدمها لجميع العملاء في السعودية فهو أفضل قرض مخصص لتمويل السيارات والتمويل الشخصي ويمكن الحصول عليه من خلال رابط التقديم على التمويل بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي الجنسية وذلك من خلال موقع شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة الآن وتحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي التابع إلى ساما السعودي.

أهم الشروط الواجبة والضمانات المطلوبة للحصول على تمويل ميسر من شركة اليسر للتمويل

يحتاج تمويل شركة اليسر إلى توفير بعض الشروط اللازمة للحصول على تمويل نقدي يبدأ من 100 ألف ريال سعودي ويصل إلى 300 ألف ريال سعودي وهناك ضوابط من أجل الحصول على التمويل الشخصي المناسب بدون الحاجة إلى كفيل غارم سوف نتعرف عليها اليوم بكل التفاصيل عن طريق موقع ثقفني لذلك سوف نوضح كافة الشروط والضوابط المطلوبة كما يلي بكافة التفاصيل الجديدة :

يجب أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية أو مقيم ويمتلك دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي إذا كان سعودي ويمتلك دخل شهري ستة آلاف ريال سعودي إذا كان مقيم من الجنسيات الأخرى بالمملكة العربية السعودية.

تشترط شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية أن يكون عمر العميل المتقدم من 21 عام ويصل إلى 60 عام والمتقاعدين حتى 70 عام فقط لا غير.

فترة العمل المطلوبة 3 أشهر فقط إذا كان العميل سعودي وفترة العمل المطلوبة ستة أشهر إذا كان مقيم من الجنسيات الأخرى للحصول على تمويل نقدي من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.

مميزات الحصول على برنامج شركة اليسر للإجارة والتمويل

تمويل بدون كفيل حتى 100 ألف ريال سعودي ويصل إلى 300 ألف ريال سعودي ولكن بشرط توفير موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة.

تمويل بالتقسيط الميسر حتى فترة خمسة سنوات فقط لا غير.

قرض متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية.

تمويل متاح لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين من الجنسيات الأخرى.

المستندات الهامة المطلوبة للحصول على تمويل نقدي من شركة اليسر