نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحضير مقلقل اللحم السعودي أسهل طريقة لتحضير مقلقل اللحم السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحضير مقلقل اللحم السعودي , أسهل طريقة لتحضير مقلقل اللحم , مقلقل اللحم هي من أحدي أهم وصفات اللحم التي يتم تحضريها , حيث يتم تخضريها بطرق مختلفة حسب كل دولة , كما وقد اشتهرت أيضا في العديد من الدول , ولاقت نجاحا وحبا كبيرا من الناس , من الصغار والكبار وتحديدا الصغار , هذا لما تتميز به من لذة , حيث اشتهر طبق مقلقل اللحم بالسهولة في السهولة , وهذا يعني أنه طبق شهي ولذيذ وسهي في التحضير وخفيف علي المعدة , ويحتوي علي بعض المغذيات الهامة التي يحتجاها الجسم , فمثلا توفر الثمار به من الخضراوات , المعادن , والألياف الهامة للجسم , كما يوفر اللحم البروتين الهام للعضلات والشعر والأظافر, من خلال المقال الأتي , أليكم طريقة تحضير مقلقل اللحم .

تحضير مقلقل اللحم السعودي

طريقة تحضير مقلقل اللحم علي الطريقة السعودية , بكل سهولة , وأقل مجهود , المكونات :

ملعقتان صغيرتان من الملح عصير ثمرة اثنين ليمونه رشه من الكمون رشه من الفلفل أسود ثمرة من الطماطم كوب من الفلفل الألوان المشكل نصف ملعقة صغيرة من الثوم المفروم ثمرة بصلة كبيرة واحدة مبشورة ثلاث أرباع من اللحم مع تقطيعه إلى مكعبات ملعقة ونصف ملعقة كبيرة من السمن

خطوات تحضير مقلقل اللحم

أولا قم باحضار طنجرة ونقوم بوضعها على النار ونقوم بوضع السمن بها حتى تذوب , وبعد ذلك بقوم بوضع قطع اللحم علي السمن عند ملاحظة لون اللحم في التغيير ننزل البصل المبشور , نقوم بالإضافة إلى الثوم ونمزجهم معاَ في الخطوة الثالثة نستمر في التقليب ر حتى يذبل البصل , ثم بعد ذلك نضع عليه الفلفل الألوان , ونقطع حبة الطماطم مكعبات ونضيفها نضيف التوابل على الوصفة أخيراً ننزل عصير الليمون ونخلطه حتي نتأكد من تغلغله في جميع قطع اللحم نتركه علي النار مدة لا تقل عن عشرون دقيقه حتي ينضج وبالهناء والشفاء

بعد التحضير يتبقى وضع اللحم في أطباق من أجل التقديم , هذه الوصفة من أسهل وأروع وصفات اللحم , حيث توفر الوقت والمجهود , ويحبها الجميع , ويمكني طبخها في بضعة دقائق فقط , للاستمتاع بالطعم الذيذ , وبهذا نكون انهينا مقال اليوم