نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بالمملكة السعودية بدون تحويل راتب وبدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل منصة سلفة بدون تحويل راتب وبدون كفيل، حيث تعرف منصة سلفة أنها تقوم بتقديم تمويلات مختلفة وميسرة لجميع العملاء، وتعد تمويلات ها من أسهل التمويلات التي تقدم داخل المملكة السعودي ومخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، وسوف نوضح من خلال هذا المقال الشروط التي وضعتها منصة سلفة للحصول علي التمويل الشخصي.

تمويل سلفة النقدي بدون تحويل راتب وبدون كفيل

أوضحت منصة سلفة بعض الشروط التي لا بد من توفيرها لكي يتم الحصول علي التمويل الشخصي، حيث تعتبر منصة سلفة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية التي تقدم أسهل التمويلات الشخصي التي تناسب جميع المواطنين ويمكن الحصول علي التمويل الشخصي من خلالها بكل سهولة، فقد قدمت التمويل ببعض الشروط الواجب علي جميع المواطنين الراغبين في الحصول علي التمويل الشخصي تتبع هذه الشروط لكي يتم الموافقة علي التمويل الشخصي وهي كالتالي:

لا بد من توفير دخل شهري ثابت لا ينقص عن أربعة آلاف ريال سعودي وذلك من اجل الموافقة علي التمويل الشخصي. إذا كان العميل المتقدم يعمل في القطاع الخاص فيجب أن لا تنقص مدة العمل لديه عن ستة أشهر. إذا كان العميل يعمل في القطاع الحكومي فيجب أن لا تقل مدة خدمة العمل عن ثلاثة أشهر عند التقديم. يتوفر التمويل لجميع المواطنين السعوديين فقط ولا يتوفر للمقيمين. عمر العميل المتقدم يلزم أن لا يقل عن ثمانية عشر عام عند التقديم، ولا يزيد عن ستين عام وذلك من أجل الموافقة للحصول علي تمويل سلفة النقدي. التمويل يتوفر بمبلغ 1000 ريال سعودي كحد ادني ويصل إلي 5000 ريال سعودي كحد أقصى.

مزايا تمويل منصة سلفة النقدي بالمملكة السعودية

يمتلك تمويل منصة سلفة الكثير من المزايا التي يبحث عنها المواطنون مثل أن التمويل لا يتطلب إلى تحويل راتب ولا يشترط بوجود كفيل، وسوف نوضح اهم المزايا كالتالي: