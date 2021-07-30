نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بالمملكة السعودية بدون تحويل راتب وبدون كفيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة تمويل منصة سلفة بدون تحويل راتب وبدون كفيل، حيث تعرف منصة سلفة أنها تقوم بتقديم تمويلات مختلفة وميسرة لجميع العملاء، وتعد تمويلات ها من أسهل التمويلات التي تقدم داخل المملكة السعودي ومخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، وسوف نوضح من خلال هذا المقال الشروط التي وضعتها منصة سلفة للحصول علي التمويل الشخصي.
تمويل سلفة النقدي بدون تحويل راتب وبدون كفيل
أوضحت منصة سلفة بعض الشروط التي لا بد من توفيرها لكي يتم الحصول علي التمويل الشخصي، حيث تعتبر منصة سلفة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية التي تقدم أسهل التمويلات الشخصي التي تناسب جميع المواطنين ويمكن الحصول علي التمويل الشخصي من خلالها بكل سهولة، فقد قدمت التمويل ببعض الشروط الواجب علي جميع المواطنين الراغبين في الحصول علي التمويل الشخصي تتبع هذه الشروط لكي يتم الموافقة علي التمويل الشخصي وهي كالتالي:
- لا بد من توفير دخل شهري ثابت لا ينقص عن أربعة آلاف ريال سعودي وذلك من اجل الموافقة علي التمويل الشخصي.
- إذا كان العميل المتقدم يعمل في القطاع الخاص فيجب أن لا تنقص مدة العمل لديه عن ستة أشهر.
- إذا كان العميل يعمل في القطاع الحكومي فيجب أن لا تقل مدة خدمة العمل عن ثلاثة أشهر عند التقديم.
- يتوفر التمويل لجميع المواطنين السعوديين فقط ولا يتوفر للمقيمين.
- عمر العميل المتقدم يلزم أن لا يقل عن ثمانية عشر عام عند التقديم، ولا يزيد عن ستين عام وذلك من أجل الموافقة للحصول علي تمويل سلفة النقدي.
- التمويل يتوفر بمبلغ 1000 ريال سعودي كحد ادني ويصل إلي 5000 ريال سعودي كحد أقصى.
مزايا تمويل منصة سلفة النقدي بالمملكة السعودية
يمتلك تمويل منصة سلفة الكثير من المزايا التي يبحث عنها المواطنون مثل أن التمويل لا يتطلب إلى تحويل راتب ولا يشترط بوجود كفيل، وسوف نوضح اهم المزايا كالتالي:
- التمويل مخاضع لأحكام الشريعة الإسلامية وهذه من أهم ما يتميز به.
- التمويل يصل إلي خمسة آلاف ريال سعودي.
- يتميز التمويل أنه لا يحتاج إلى تحويل راتب.
- التمويل بدون كفيل.
- من أهم ما تعرف به منصة سلفة أنها تتميز بسرعة إنهاء الإجراءات، حيث أنه عندما يقوم العميل بتقديم علي التمويل من خلالها بعد توافر جميع الشروط يمكنه الحصول علي التمويل فوري.
- فترة سداد بالتقسيط الميسر لجميع العملاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل بالمملكة السعودية بدون تحويل راتب وبدون كفيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.