نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر آيفون 13 في السعودية 2021 ومواصفات الجهاز المنتظر في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينظر الكثيرين حول العالم وخاصة في دول الخليج هاتف آيفون 13 الذي تنتجه شركة آبل الأمريكية، وذلك لكونه أكثر أحد الهواتف نجاحًا حول العالم وكذلك الحال في دول الخليج وخاصة في المملكة العربية السعودية، ويبحث الكثيرين عن سعر آيفون 13 المنتظر لرغبتهم في شرائها فور نزوله وفي هذا المقال سوف نجيب على هذا السؤال.

سعر آيفون 13 في السعودية 2021

من المتوقع أن يتم طرح الهاتف في السعودية متوسط الأسعار ما بين الـ 4500 و5000 ريال.

مواصفات iphone 13 في السعودية

سوف يأتي هاتف آيفون 13 بكاميرا رباعية خلفية عالية الدقة تبلغ: 12 ميجا بكسل لاثنين من الأربعة، أما الاثنين الآخرين فواحدة منهم تبلغ 63 ميجا بايت بما الآخرى تأتي وظيفتها تكميلية لتحسين اداء الجهاز في الصور بشكل عام.

بطارية كبيرة تصل سعتها إلى 4000 ميلي امبير وجاءت هذه السعة تلبية للطلب مستخدمي آيفون الدائمة في زيادة حجم البطارية حتى يكون هناك قدر اكبر من الوقت لاستعمال الهاتف في الشحنة الواحدة.

سيري بدون الاتصال بالانترنت، كثيرًا من مستخدمي آيفون بشكل عام يعتمدون على سيري للتعامل مع الهاتف عند بعد من خلال الأوامر الصوتية، ولكن هذا الأمر كان يحتاج إلى اتصال الهاتف بالانترنت وهو ما قامت آبل بتعديله في هاتفها الجديد آيفون 13.

ضد الماء، الهاتف الجديد سوف يأتي بميزة قوية وهو مقاومة للماء حتى عمق كبير وذلك يعني أنه لن يتعرض للتلف في حالة سقوطه في الماء حتى وأن بقى فيه لفترة.

موعد نزول آيفون 13 في السعودية

سوف يتم طرح الجهاز في المملكة العربية السعودية في شهر 9 المقبل، وهو ميعاد آبل المعتاد منها في كل مرة تقوم فيها بإطلاق هاتف جديد في سنة من السنين.

أماكن شراء جهاز آبل الجديد بعد نزوله

يمكن شرائه من خلال توكيل آيفون في السعودية وكذلك يمكن شرائه إلكترونيًا من أكثر من جهة منهم:

مكتبة جرير

موقع إكسترا

وكذلك موقع نن

وأيضا من أمازون

موبيلي

طريقة أستبدال آيفون 12 بايفون 13

من خلال وكيل ابل في السعودية يمكن استبدال الهاتفين المشار إليهم ببعضهم البعض ودفع الفرق للاستمتاع بتجربة الجهاز الجديد.