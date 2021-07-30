نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم جامعة الأميرة نورة بوظائف أكاديمية شاغرة للعام القادم 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم جامعة الأميرة نورة بالمملكة العربية السعودية هو ما يشغل محرك البحث حالياً، حيث أعلنت الجامعة اليوم الموافق الخميس 30 يوليو 2021 عن وجود وظائف أكاديمية شاغرة، بالإضافة إلى ذلك أكدت أن هذه الوظائف الشاغرة تخص العام الجامعي الجديد 1443، سوف نتحدث في هذا المقال بالتفاصيل الكاملة عن هذه الوظائف، لذلك تابع معنا.

هل جامعة الأميرة نورة حكومية

كثيراً ما يتردد تساؤل ” هل جامعة الأميرة نورة حكومية؟ “، تعتبر هذه الجامعة أحد الجامعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك تعتبر إحدى ثمار الرعاية والاهتمام بالتعليم العالي للمرأة السعودية.

حيث حظي التعليم للمرأة بالمملكة العربية السعودية بقدر كاف من الاهتمام، لذلك أصبح لها القدرة على أن تسير بخطى واضحة ومستقرة نحو تحقيق طموحاتها وإظهار تميزها في مختلف المجالات.

جامعة الأميرة نورة وظائف أكاديمية

أعلنت الجامعة اليوم عن توفر مجموعة من الوظائف الأكاديمية الشاغرة، خاصةً على درجة أستاذ مساعد ووضحت التالي:

أولاً أن التقديم على الوظائف الشاغرة عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العاملة للجامعة.

بالإضافة إلى ذلك أن التقديم سوف يبدأ منذ يوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2021.

وسوف ينتهى التسجيل يوم الخميس الموافق 5 أغسطس 2021.

علاوة على ذلك أكدت ضرورة توافر مجموعة من الشروط في المتقدم، لمعرفة الشروط تابع معنا.

شروط التقديم

تقديم جامعة الأميرة نورة يلزم توفر مجموعة من الشروط والضوابط التي وضعتها الجامعة، على سبيل المثال:

أولاً أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أيضاً أن يكون المتقدم حاصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

في حال إذا كان المتقدم حاصلاً على المؤهل من جامعة غير سعودية، لابد من معادلته.

بالإضافة إلى ذلك يشترط أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية.

تقديم المستندات المطلوبة وهي كالتالي:

أولاً صورة من الهوية الوطنية الخاصة بك، وأن تكون سارية المفعول. وشهادة مهارات إجادة اللغة الإنجليزية. بالإضافة إلى ذلك تقديم كافة المؤهلات العلمية التي حصلت عليها.

وفي النهاية نكون قد قدمنا لك في هذا المقال رابط التسجيل في الوظائف الشاغرة، يمكنك الآن الاطلاع على شروط التقديم ثم قم بالتسجيل في الوظيفة إذا انطبقت عليك كافة الشروط، تعرف على نتائج القبول بجامعة تبوك.