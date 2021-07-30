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عمر شويل - جدة مع إعلان وزارة التعليم عن موعد بدء الدراسة في المملكة، و يوميا نجد المزيد من التصريحات التي يصدرها الحساب الرسمي لوزارة التعليم تكشف فيه عن الضوابط و القوانين التي تم وضعها من أجل عودة الدراسة مرة أخرى حضوريا إلى مدارس و جامعات المملكة، و ذلك بعد فترة طويلة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد انقطع خلالها الطلاب عن الحضور الى المنشآت التعليمية، و تحول التعليم بالكامل في شتى أنحاء المملكة إلى التعليم عن بعد من خلال المنصات التعليمية المختلفة و المواقع الالكترونية، و التي حاولت القيادة من خلالها تعويض الطلبة عن الحضور للدراسة و إكمال العملية التعليمية أونلاين حرصا على سلامتهم و التزاما بكافة الإجراءات و المحاذير التي وضعتها وزارة الصحة للحماية من تفشي الفيروس، و اليوم و بعد الحد من الفيروس و الإعلان عن عودة الدراسة حضوريا، تكشف وزارة التعليم عن هذا الشرط الذي تم وضعه للدخول الى أي من المنشآت التعليمية في المملكة.

التعليم تضع هذا الشرط لدخول أي من المنشآت التعليمية في هذا الموعد

حيث كشف الحساب الرسمي لوزارة التعليم السعودية، اليوم (الجمعة)، من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر” عن ضرورة تطبيق الشخص لاشتراطات التحصين من أجل الدخول إلى أي من المنشآت التعليمية بالمملكة سواء كانت من الحكومية أو الخاصة، مشيرة إلى أن هذا الشرط قد تم وضعه بهدف الحفاظ على أمن و سلامة المجتمع بأكمله من عدوى فيروس كورونا المستجد.

فقد اشترطت وزارة التعليم على أن تكون حالة الشخص الذي يرغب في الدخول الى المنشآت التعليمية، على تطبيق توكلنا ،هي:

محصّن.

الشخص محصّن جرعة أولى .

متعافي

ما هو موعد تطبيق شرط دخول المنشآت التعليمية ؟

وقد أكد الحساب الرسمي لوزارة التعليم على أن تطبيق شرط دخول المنشآت التعليمية الذي وضعته الوزارة

سوف يتم العمل به بدأ من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس من عام 2021م.

جدير بالذكر أن قرار الوزارة لا يشمل الطلاب فقط، و لكن يشمل أيضا منسوبي التعليم و جميع المراجعين لمقرات العمل في كافة المنشآت الإدارية والتعليمية بالإضافة إلى الصحية الجامعية.