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عمر شويل - جدة طريقة معرفة تم نقل كفالتي بدون علمي بالخطوات والشروط المطلوبة ، تعد خدمة نقل الكفالة للوافدين والعاملين في المملكة السعودية من أكثر الأسئلة التي يتكرر طرحها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال تلك الفترة الأخيرة ، خاصة فيما يتعلق بنقل كفالتي دون علمي والشروط المطلوبة لنقل الكفالة ، وكذلك الرسوم التي تم تحديد طرق النقل والإجراءات التي يوفرها موقع وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية إلكترونيًا لتسهيل الأمور على الجميع.

طريقة معرفة تم نقل كفالتي بدون علمي

أصدرت السعودية مجموعة من القرارات والصلاحيات لموضوع الكفالة ، وكيف أعلم أنه قد تم نقل كفالتي 1443 ، بهدف تسهيل الأمر على المواطنين سواء كانوا مقيمين أو وافدين على الأرض السعودية ومن هنا أصدرت الحكومة السعودية طلبًا يتعلق بنظام الإقامة ، وما هي حقوق الوافد ، وما هي الأساليب والضوابط التي يجب اتباعها بالنسبة للعامل في المملكة ، ويتم الاستفسار عن كفالته باتباع النقاط التالية :

يمكن للعامل الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل بالمملكة.

يكتب العامل بيانات عضويته ، ثم يدخل قائمة الخدمات. ينقر العامل على دليل المنشأة ، ثم يختار عبارة “عامل التحويل” ، ثم طلبًا جديدًا.

ستظهر العديد من البيانات الضرورية التي يجب إدخالها ، وبها رقم الهوية

بعد ذلك يقوم العامل بالضغط على كلمة “استفسار” ثم تظهر صفحة لك أخرى بها حالة نقل الكفالة وهل تم ذلك أم لا.

بعد أن يعرف العامل متى سيتم الرد على طلب نقل الكفالة إلكترونيًا ، وإذا تم بالفعل نقل الكفالة ، ستظهر جميع المعلومات الخاصة بالكفيل الجديد ومكان العمل وجميع المعلومات الأخرى للعامل.

بعد ذلك يضغط العامل على كلمة أوافق على الشروط والأحكام ويضغط على التعهد لنقل الضمان.

بعد معرفتي كيف علمت بتحويل كفالتي 1443 ، يتم تقديم طلب نقل الكفالة إلكترونياً عن طريق الإنترنت ويتم قبول هذا الطلب.

شروط نقل الكفالة بعلم الكفيل

بعد أن علمنا كيف علمت أن ضماني قد تم نقله دون علمي ، تبين أن هناك العديد من الشروط التي يجب استيفاؤها قبل إتمام عملية نقل الضمان ، ولكن تختلف هذه الشروط إذا وافق الكفيل على نقل الضمان مما لو الراعي لا يوافق على هذا الأمر.

حددت وزارة الموارد البشرية الشروط التي يجب توافرها لكي يتم نقل الكفالة في حال موافقة الكفيل على هذه العملية ، وهذه الشروط تكون كالتالي: –