نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إعفاء تسديد قروض بنك الراجحي وشروط الحصول علي الاعفاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات إعفاء تسديد قروض بنك الراجحي في السعودية والذي يهتم به العديد من الاشخاص خاصة الشباب الذين يريدون الحصول على قروض ميسرة حيث أن بنك الراجحي يعتبر من البنوك التي تعمل بالشريعة الإسلامية، وهو من أشهر البنوك التي تقدم خدمات ويهتم بمساعدة الكثير من الفئات، كما أنه يمول الكثير من المشروعات التي تخدم المواطنين والمشاريع الخيرية، بل أنه أيضا يمكن أن يعطي اعفاء للسداد من القروض تحت شروط وضعتها إدارة البنك، وهناك العديد من الاشخاص لا يقدرون علي سداد القرض.

شروط الحصول على قروض بنك الراجحي

وضعت إدارة بنك الراجحي عدد من الشروط حتى يتم الموافقة على منح قرض لأى شخص وهذه الشروط هي:

من أبرز هذه الشروط ان يكون الشخص الذي سيتقدم للحصول على قرض ينتمي للجنسيه السعودية

عمر الشخص المتقدم ما بين 25 و 60 عام

وان يكون الراتب الشهري لهذا الشخص الذي يتقدم الحصول على قرض حد ادني 2000 ريال سعودي

يقدم الشخص مستند من محل عمله

كما على الشخص المتقدم ان يثبت هويته لتقديم بطاقة الهوية وتعريف الراتب وتثبيت الراتب و نموذج طلب التمويل

شروط موافقة بنك الراجحي على طلب الاعفاء

وضعت إدارة بنك الراجحي عدد من الشروط بشأنها أن توافق على طلب الإعفاء من القروض من أهم هذه الشروط

أن يقوم الشخص بتقديم مستندات تثبت أنه ليس لديه قدرة على السداد إما بسبب اصابه شديده حدثت له أو عجز كلي أو عجز جزئي أو أن يقدم أهل الشخص صاحب القرض شهادة تثبت انه قد توفي وليس لديهم القدرة على سداد القرض إذا كان هذا الشخص له شركاء في القرض يقوم بتقديم اوراق ومستندات تثبت هذه الشراكة

خطوات تقديم الطلب بإعفاء قرض الراجحي

هناك عدد من الخطوات يجب ان يقوم الشخص الذي يريد الاعفاء من سداد باقي اقساط القرض ان يقوم بها