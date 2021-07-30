نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في توكلنا ta.sdaia واستعراض الحالة الصحية في التطبيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في توكلنا بدون حساب أبشر أو من خلال التسجيل وفتح حساب عبر منصة أبشر؛ حيث أعلن تطبيق توكلنا أنه بإمكان المواطنين تسجيل دخول توكلنا دون اشتراط وجود حساب شخصي عبر منصة أبشر أبشر، بل إنه من خلال حساب مستخدم آخر عبر المنصة يستطيع المواطن دخول تطبيق توكلنا، والاستفادة بالخدمات الإلكترونية المتاحة، ومن بينها استعراض الحالة الصحية في توكلنا؛ حيث يمكن تطبيق توكلنا المواطنين من التعرف على الوضع الصحي لهم من خلال مجموعة من الألوان تشير إلى الوضع الصحي سواء مصاب أو مخالط أو محصن بلقاح كورونا.

رابط التسجيل في توكلنا

تم إطلاق تطبيق توكلنا أثناء أزمة كورونا العالمية؛ وذلك بهدف مساندة الحكومة في مواجهة مخاطر فيروس كورونا؛ حيث أنه من خلال تسجيل دخول توكلنا يستطيع المواطن استخراج التصاريح الإلكترونية أثناء فترة فرض الحظر، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تم تطوير التطبيق ليقدم العديد من الخدمات الصحية بعد رفع الحظر، أهمها استعراض الحالة الصحية في توكلنا من خلال الأكواد الملونة التي تضمن الأمان والخصوصية، ويستطيع المواطن التعرف عليها من خلال تسجيل دخول توكلنا عبر رابط التسجيل في توكلنا ta.sdaia.gov.sa.

تسجيل دخول توكلنا بدون أبشر

لم يعد التسجيل في منصة أبشر شرط أساسي للتسجيل في توكلنا، وذلك وفقًا لما ورد في حساب تطبيق توكلنا، أنه بإمكان الأفراد غير المسجلين في منصة أبشر بحساب شخصي تسجيل دخول توكلنا، وذلك من خلال تعريف رقم الجوال في المنصة، من خلال تزكية أحد المسجلين على المنصة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى منصة أبشر الإلكترونية. النقر على خيار أبشر أفراد. الانتقال إلى قائمة خدماتي. النقر على خيار خدمات ومنها الخدمات العامة. النقر على تعريف رقم الجوال. القيام بإدخال رقم الجوال وغيره من البيانات المطلوبة. القيام بتسجيل كود التحقق المرسل على رقم الجوال.

وبهذا يكون قد انتهى الفرد من تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا، وبإمكانه تسجيل دخول تطبيق توكلنا حساب جديد.

استعراض الحالة الصحية في توكلنا

في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا استحدث تطبيق توكلنا خدمة استعراض الحالة الصحية، فمن خلال تثبيت تطبيق توكلنا على الجوال، أو عبر رابط التسجيل في توكلنا، وفتحه والانتقال إلى خدمة استعراض الوضع الصحي يستطيع المستخدم التعرف على الحالة الصحية من خلال الأكواد الملونة التي توفر أعلى درجة من الأمان والخصوصية، وهي كالتالي:

اللون الأخضر الفاتح؛ وهو يدل على أن المستخدم لم تثبت إصابته بفيروس كورونا.

اللّون الأخضر الداكن فيشير إلى أن المستخدم قد حصل على لقاح كورونا.

اللون البرتقالي؛ يشير إلى أن المستخدم مخالط لمصابين بفيروس كورونا.

اللّون اللبني؛ يشير إلى أن المستخدم قادم من السفر وعليه أن يلتزم بالحجر المنزلي لمدة سبعة أيام، وإجراء فحص كورونا في اليوم السادس من الوصول، ومن ثم الانتظار حتى يتم تحديث الحالة الصحية.

اللون البنفسجي؛ المستخدم قادم من السفر وعليه إجراء فحصين كورونا الأول في خلال 24 ساعة، والثاني بعد مرور ستة أيام.

اللون البني؛ يوضح أن المستخدم مصاب بفيروس كورونا.

في النهاية نكون تعرفنا على رابط التسجيل في توكلنا، وطريقة تسجيل دخول توكلنا بدون أبشر واستعراض الحالة الصحية في تطبيق توكلنا.