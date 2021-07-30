قرض شخصي بدون وظيفة بمبلغ 30 الف ريال من بنك التنمية الإجتماعية

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عمر شويل - جدة قرض شخصي بدون وظيفة بمبلغ 30 الف ريال ، قرض شخصي بدون وظيفة ٣٠ ألف ريال من بنك التنمية الإجتماعية هي احدى المساهمات الذي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية السعودي لتقديم الدعم المالي للغير قادرين لمساعدتهم على بدء مشاريع صغيرة تساعدهم في الحصول على احتياجاتهم اللازمة، وللحصول على قرض بنك التنمية الاجتماعية هناك شروط يجب توافرها في الشخص المتقدم بطلب الحصول على القرض، وفي هذا المقال سنوضح ما هو قرض بنك التنمية الاجتماعية والى من يتم صرفه وكيفية الحصول عليه.

مميزات قرض بنك التنمية الاجتماعية وشروطه

يساعد القرض المقدم من بنك التنمية الاجتماعية الأرامل والمطلقات على الحصول على المال لتلبية احتياجاتهم، وكذلك للبدء بتأسيس أعمال صغيرة تساعدهم على الكسب منها، لكن هذا القرض لا يصرف إلى للمستحق له حيث ان هناك شروط يجب توافرها في الشخص المتقدم بطلب الحصول على القرض ليتمكن من استلام القرض، وهذه الشروط هي:

إذا كانت المتقدمة للحصول على القرض تعمل في القطاع العام فيمكنها الحصول عليه بدون كفيل، اما اذا كانت غير عاملة في القطاع العام فيلزمها اصطحاب كفيل معها لا يزيد عمره عن 55 عاما.

يشترط في الكفيل أن يكون متوظف رسميا في الوظائف الحكومية، ويقدم التزاماته المالية التي بموجبها يتم قبول كفالة أو رفضها.

السن: حيث يحدد بنك التنمية الاجتماعي أنه لا يتمكن الحصول على القرض لمن هو أقل من 25 عاما أو أكبر من 55 عاما.

يشترط في المراة المتعينة في الوظائف الحكومية الا يزيد راتبها عن 10 الاف ريال سعودي.

مبلغ القرض المحدد بنك التنمية الاجتماعي هو ٣٠ ألف ريال

كيفية الحصول على قرض البنك الاجتماعي

يتم تقديم القرض من خلال البنك الاجتماعي والذي يضع بعض المتطلبات التي يجب توافرها وتقديمها للحصول على القرض، وهي كالآتي:

يجب تقديم عنوان المواطن وكذلك الهوية الوطنية للمواطن.

تقديم رقم الجوال للمواطن ولكن يشترط ان يكون نفس الجوال المسجل في ابشر.

أيضا يجب تقديم رقم حساب الآيبان.

كيفية التقديم في قروض بنك التنمية الاجتماعي

يتم التقديم من خلال استخدام رابط بنك التنمية الاجتماعية السعودي الإلكتروني.