نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تعديل البيانات في الأحوال المدنية من خلال أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحدثت الأحوال المدنية عن خطوات تعديل البيانات في الأحوال المدنية ، وذلك عن طريق المنصة الإلكترونية ابشر حيث أكدت أنه بإمكان الجميع تغيير بيانات الأحوال المدنية بالسجل المدني، من خلال أحد خدمات منصة ابشر أفراد ، وأوضحت في الوقت نفسه الأحوال المدنية بأن هذه الخدمات تتضمن تعديل المؤهل الدراسي وتصحيح الحالة الاجتماعية والقيام بربط سجلات الأبناء مع سجلات أولياء الأمور، بالإضافة إلى تعديل اسم الشخص باللغة الإنجليزية. خطوات تعديل البيانات في الأحوال المدنية عن طريق أبشر أفراد يمكن الاستفادة من هذه الخدمات بعد القيام بتسجيل الدخول في منصة ابشر في حسابنا الشخصي، ومن ثم الدخول إلي ابشر أفراد ومنها إلى إكمال الخطوات التالية: الدخول إلى أيقونة خدماتي الموجودة في ابشر أفراد

القيام باختيار الأحوال المدنية

الضغط على أيقونة مركز الرسائل والطلبات الخاص بالأحوال المدنية

ومن ثم النقر على تسجيل طلب جديد ومنها إلى اختيار الخدمة

والقيام بإكمال الإجراءات الأخرى. كيفية ربط سجل الأبناء بأولياء الأمور في أبشر أولا يجب تسجيل الدخول في ابشر أفراد عبر الرابط السابق

عبر الرابط السابق ثم تقديم الاستمارة الإلكترونية في مركز الرسائل والطلبات

إرفاق المستندات المتضمنة شهادة الميلاد في حال وجدت

نسخة عن دفتر العائلة

إرفاق نسخة من صك حصر الورثة في حال وجدت. كيفية طباعة تصاريح الحج عبر ابشر يتوجب أولا الدخول إلى أيقونة خدمات الموجودة في ابشر عبر الرابط السابق

الضغط على الخدمات ومنها إلى وزارة الحج

القيام بطباعة تصريح الحج عن طريق أيقونة الحاج. التسجيل في منصة ابشر بحساب جديد أوضح حساب منصة ابشر خطوات تسجيل الدخول فيها، حيث يتم تضمين أكثر من 280 خدمة في المنصة لمختلف الوزارات والقطاعات والمؤسسات، ويتم التسجيل من خلال ثلاثة خطوات بحسب ما أوضحته ابشر من خلال اختيار التسجيل بمستخدم جديد، ومن ثم القيام بوضع المعلومات اللازمة والنقر على كلمة تم

خطوات تسجيل الدخول فيها، حيث يتم تضمين أكثر من 280 خدمة في المنصة لمختلف الوزارات والقطاعات والمؤسسات، ويتم التسجيل من خلال ثلاثة خطوات بحسب ما أوضحته ابشر من خلال اختيار التسجيل بمستخدم جديد، ومن ثم القيام بوضع المعلومات اللازمة والنقر على كلمة تم سيطلب منك بعدها تفعيل الحساب من خلال زيارة جهاز الخدمة الذاتية أو من خلال حسابك البنكي، أو عن طريق موظف التفعيل في إحدى دوائر الأحوال المدنية أو في دوائر الجوازات، وأوضحت ابشر أنه يتوجب تفعيل الحساب للاستفادة من الخدمات من خلال جهاز الخدمة الذاتية، على أن تصل للمستخدم رسالة نصية إلى هاتفه المدرج، تحتوي على كلمة مرور يتم استبدالها من قبل الشخص على الفور، ليتم بعدها وضع رقم الهوية الوطنية في خانة اسم المستخدم، ومن ثم وضع كلمة مرور جديدة والتي قمنا بوضعها أو القيام بوضع كلمة السر المؤقتة ومن ثم تجديدها فيما بعد.

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